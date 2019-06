Elena Colmeiro vuelve a Vigo

¡Vuelve a Vigo más de 60 años después de aquella primera exposición que hizo cuando vino desde Argentina a España! Vuelve a Vigo con 87 años y hablo de Elena Colmeiro, nacida en 1932 en Silleda y exiliada a Argentina de la mano de su padre, Manuel Colmeiro, por culpa de la guerra civil. Este miércoles se va a inaugurar en la Casa das Artes, comisariada por Rosario Sarmiento, su exposición "Construindo con materiais", una visión retrospectiva de su trayectoria, que la ha convertido según opiniones autorizadas en uno de los artistas más importantes en la renovación del lenguaje cerámico en España, aunque con poco conocimiento entre el público en general. En la exposición están incluidos en trabajos realizados al principio de su carrera en los años sesenta, cuando su obra evolucionará de el "utilitario" a la "escultórico", hasta a su última pieza realizada en su taller en Madrid en 2016.

Reutiliza en el Trastero

Beatriz Figueroa no ha caminado sola desde que le diagnosticaron un cáncer en 2011. Superviviente y activista por la Defensa de los Derechos Socioeconómicos y Laborales de los Pacientes de Cáncer siempre cuenta con unas manos amigas cuando promueve eventos solidarios de concienciación. Y con motivo del día superviviente de cáncer hay mucho que celebrar. María Pérez, Angela R. Do Santos y Carlos Bosquet en diseño de cartelería han sido imprescindibles para que, hoy sábado y mañana domingo, en el Trastero de Bouzas, en la Calle Alfolíes n°6, tengáis muchas prendas de ropa, bisutería y regalo para celebrar esta segunda oportunidad con el lema "Reutilizanos". Que no os asuste el calor, abren todo el día ininterrumpidamente hasta 22.00 horas y sobran terrazas de buenos locales y mejor cocina en Bouzas para tomar un refrigerio. Y bajo la sombrilla, leer con todos los sentidos mañana el artículo que Beatriz Figueroa escribe y se publica en FARO, "El cáncer que no se ve".

Nuestra cultura alimentaria

¡Qué interesante la inauguración ayer en el Museo Etnográfico Liste (c/Pastora) de la exposición sobre Etnología y Cultura Alimentaria de Galicia, aunque no podía ser menos siendo comisariada por el profesor Xavier Castro! Me cuenta él que hay una valiosa colección de piezas que representan la cultura gastronómica de Galicia, tomada de la de más de 2.000 que cuenta el Museo Liste y de contribuciones privadas. Los objetos se distribuyen en ocho esquinas y van acompañados de carteles con textos explicativos que dan cuenta de su significado y uso. Además, se completa con fotografías de valor etnográfico, que contribuyen a la explicación y contextualización adecuadas. No lo dudéis, visitándola es posible adquirir un conocimiento preciso de la realidad social del gallego del XIX y XX.

Volverte a ver en Arealonga

Pasaba nuestra corresponsal en la playa chapelense ante el restaurante Playa de Arealonga cuando vio sentado en una mesa a un grupo que le hizo suponer que en breve un vigués iba a protagonizar el programa "Volverte a ver", que lleva Sobera. Allí vio a Sofía Cristo (dj y colaboradora en programas de tv, hija de Bárbara Rey y Ángel Cristo) y a Guillermo Martín (compositor y cantante que alcanzó popularidad por su participación en OT 4). Ambos asumen el rol de "buscadores" en el programa de Tele5, y estaban comiendo con compañeros del equipo de la productora "Bulldog TV". A ver a quién secuestran para el amor.