Una oferta útil

Tiene razón, al menos desde el punto de vista de quien escribe, el señor conselleiro de Medio Rural no sólo cuando ofrece a la oposición un "pacto por Galicia" contra los incendios forestales sino al argumentar su necesidad. Porque además de incidir en motivos ya expuestos y repetidos, recuerda que para eso están donde están los/as diputados/as, que es en el Parlamento, y su función primera, que es legislar para todos, en interés de lo común. Y ya terminadas -por fin- las campañas electorales e iniciada la casi siempre confusa ceremonia de los pactos, es tiempo de regresar a la normalidad e incluso de abordar los asuntos que, lamentablemente, quedaron al margen de la agitación de estas semanas. Lo que sería bueno para que nadie pierda la perspectiva, y las variables, que implica el oficio de la política.

Pero es que el señor Vázquez ha tenido la elegancia -se supone que meditada, porque esas cosas no se improvisan- de esperar a que rematase el largo periodo electoral, e incluso el inmediato anterior, para formular su oferta. Porque lo que podría parecer demora excesiva dada la materia -al fin y al cabo, el verano está a la vuelta de la esquina, como los riesgos del fuego-, se convierte en prudencia para no partidizar un asunto que debe ser de todos porque a todos afecta, como ya se ha dicho otras veces. Y no importa que se repita, al menos para ver si por fin se atiende.

Conste que no sorprende la iniciativa del conselleiro porque no ha demasiado tiempo propuso una reforma en profundidad de la política forestal. Y tampoco es nueva la actitud del PSOE gallego, que de la mano del señor Leiceaga como portavoz de su grupo parlamentario, aceptó entonces, como ha dicho ahora que hará, la invitación. Lo que tampoco es sorpresa -por desgracia- es la actitud de los otros dos grupos de la Cámara, BNG y En Marea, que parecen seguir optando al desdichado lema de "cuanto peor, mejor"; expuesto de otro modo y con más o menos inteligencia, pero inequívoco. Quizá por eso les va como les va.

Expuesto cuanto precede, seguramente permitirá el señor Vázquez una sugerencia. Que no pretende convertirse en la osadía de un consejo, sino ser leal intención de colaborar en lo que a todos importa, que se la preservación del tesoro natural que es el rural gallego. Por eso convendría que su invitación a "sentarse y hablar" se extendiese a colectivos particulares o comunales de propietarios de montes, así como a los servicios de prevención extinción y policiales e incluso judiciales que cierran el ciclo de la persecución de los incendiarios. Para mejorar el diálogo y sabiendo de antemano qué corresponde a cada cual.

No se trata, desde luego, de conducir a la oferta, útil y necesaria, del conselleiro a un cajón de sastre en el que duerma el sueño de lo injusto, como ha ocurrido tiempo atrás en asuntos diversos o parecidos. No se lo merecería ni por la intención de don José ni por la trascendencia de la cuestión; pero resultaría interesante, y agradable, que la llamada "izquierda rupturista" modulase siquiera por una vez su definición y aceptara interesarse en las posibilidades que el diálogo ofrecido podría tener para el bien del país, de su paisaje y de su paisanaje. Porque hay aspectos con los que se puede romper y otros con los que no se debería.

¿Eh??