¡Que llega la fiesta Pesavento!

Si el próximo lunes os cruzáis en alguna calle de Vigo con una mujer que os recuerda a Paloma Lago no dudéis: es ella. La exmodelo y presentadora viene a Vigo como una de las invitadas de la inauguración en Vigo de Pesavento, que es toda una noticia por la involucración del made in Italy en España, porque nuestra ciudad es la elegida por esta firma de joyas italiana para abrir a las seis de la tarde del lunes su primera tienda propia. Estarán otros invitados como la directora de la revista Galicia de Moda, María Canle, el artista Yago Eireos, la diseñadora de moda María Barros, la actriz y asesora de moda Aldi Porfolio, que acaba de dejar el festival de Cannes... ¿Y porqué esta firma italiana que tiene en España 75 clientes comerciales abre aquí su primera tienda propia? Pues si le han encargado a Lorena Gómez abrir Pesavento en Álvaro Cunqueiro 19, donde antes brillaba ya con su tienda Culaia es porque de Vigo y Coruxo es su director comercial para el mundo, Juan Carlos Comesaña, que trabaja para los italianos Chiara Carli y Marino Pesavento hace 20 años. Y los tres, los dueños de la firma y su mano derecha vigués en la internacionalización de esta joyería, estarán también en esta apertura del made in Italy de la alta joyería en España con esta marca que ha hecho de sus joyas un objeto de deseo presente en numerosos países. Luego, abrirán en Kuala Lumpur.

Keyzán, Llanderas y Llorens

Una de las invitadas de Pesavento es la actriz Aldi Porfolio. Pero quien sabe de actores es el vigués Maximino Keyzán, que ha sido director teatral y actor ya desde los años 60, y lo podéis corroborar en el libro de memorias que publicó hace poco. Hablo de Keyzán hoy porque este hombre no puede apartar de sí el síndrome de abstinencia del teatro, y hoy mismo, día en que el Colegio Mariano hace unas jornadas de puertas abiertas (Urzáiz 122), lo podréis ver con teatro leído junto a los actores de Vigo Miguel Llanderas y Carlos Lloréns. Los tres presentan la obra más representada en el mundo de un autor vivo, titulada "Arte" de Yasmina Reza, que ha sido traducida a treinta y cinco idiomas. Le sesión comenzará a las siete y media de la tarde y la entrada es libre y gratuita hasta completar aforo. Se trata de una comedia en la que se discute sobre la amistad y el arte. Muy recomendable por las reflexiones que sugiere sobre estas materias.

¡Qué mala suerte, Alicia!

¿Acaso no visteis a Alicia Oliveira, la dueña de Rivera Benítez -ese dúo uruguayo pero tan de Moaña y Vigo, donde abrieron hace mucho tiempo en la calle Real su Café del Arrabal - en el programa La Voz Senior? En su café cantante Alicia y Rivera interpretaron muchos tangos, fados y habaneras además de otros estilos, pero para el programa de Antena 3 Alicia no dio con la canción o no supieron reconocerle esa voz que conocemos todos, potente, educada y bien modulada. No hubo suerte y no la eligieron los coaches, pero no porque no se la mereciera.

Excelente Juan Teixeira

Es que no nos enteramos ni de lo bueno que tenemos al lado. Por azar acabo de conocer los trabajos de un fotógrafo vigués, que supongo que seguirá haciendo excelentes fotos de boda (una razón para casarse) para compensar sus aún más excelentes reportajes al otro lado de la realidad, esa que te saca de tu zona de confort. Perú, Laos, Filipinas, Turkistán, Ucrania... Se llama Juan Teixeira, supongo que es hijo del pintor Mingos Teixeira, y voy a ver qué encuentro por ahí entre sus viajes con la cámara. Lo que veo, por ahora, es excelente.