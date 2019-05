Las diversas lecturas del 26-M en Galicia

En apenas un mes, los gallegos depositaron más de 3,1 millones de votos en dos citas electorales de muy diversa naturaleza. El alto porcentaje de participación, en torno al 70%, es la mejor de las encuestas y, por ello, permite albergar pocas dudas o formular cábalas interesadas sobre el estado de la opinión ciudadana, cuáles son sus preferencias y en quiénes depositan la confianza para la gestión de los asuntos públicos. A la vista de los resultados, Galicia podría estar a las puertas de un cambio de ciclo político si se mantiene la actual tendencia. Porque la suma del 28-A y el 26-M deja a un Partido Popular tocado en voto popular y poder institucional y a un PSOE redivivo, con las principales ciudades -Vigo, A Coruña, Santiago, Ferrol, Lugo...- bajo su control, la gobernanza segura en tres diputaciones -la de Ourense está en el aire- y que como guinda puede exhibir a un regidor que se ha convertido en un fenómeno nacional, Abel Caballero.

Sin apenas tiempo para digerir tantas emociones, éxitos y decepciones, en decenas de concellos empieza ahora la segunda parte del partido, la realmente decisiva: negociar los pactos que alumbrarán al regidor. Porque ganar en sufragios no significa necesariamente gobernar, del mismo modo que no ser el más votado no implica haber perdido. Arrancan, pues, largas y complejas reuniones a puerta cerrada -la cacareada transparencia que suelen predicar nunca llega hasta aquí-, en donde el interés general debería imponerse a las ambiciones personales, aunque esto, a la vista de la experiencia, es poco más que un desideratum.

A la espera de lo que salga de los conciliábulos entre negociadores, el 26 de mayo nos deja varias lecturas. La primera, que la crisis, o el agotamiento, que atraviesa el PP no es solo nacional. Ni tampoco los discretos resultados cosechados son causa directa de la fragmentación del voto del centroderecha. Esta explicación -alentada por los dirigentes del PP gallego- es fruto de una visión apresurada para justificar una derrota histórica en las pasadas elecciones generales. La realidad que se impone es bien distinta. En las locales, los ciudadanos barajan otros parámetros que tienen más que ver con la gestión, la credibilidad, la propuesta, los liderazgos... Piensan en qué sería lo mejor para sus ciudades y pueblos, para sus parroquias y barrios, para sus vecinos y familias, para sí mismos. Es el voto de la cercanía, si cabe el más personal, el más íntimo. El PP no ha salido bien parado de este envite. Y en su descargo ni siquiera podrá alegar que ha sido penalizado por la concurrencia de Ciudadanos o Vox, cuyos registros son irrelevantes. La responsabilidad del fiasco no hay que anotarla en el daño ocasionado por el fuego amigo.

Es verdad que los populares conservan la mayoría absoluta en 131 pequeños y medianos concellos, su hábitat natural, pero también que sucumben con estrépito en los municipios de mayor tamaño, y con especial gravedad en las ciudades, territorios que suelen concentrar la masa crítica. Aunque con matices, como el caso de Ferrol, Lugo o incluso Pontevedra, los cabezas de cartel del PPdeG, en gran medida apuestas personales del presidente Núñez Feijóo, han caído con estrépito. Ourense, Santiago, A Coruña y especialmente Vigo son las crónicas de un desastre sin paliativos. Tras cuatro años en la oposición, los electores les han suspendido con menos votos y concejales. Y lo paradójico es que, salvo en Vigo, esos mismos ciudadanos ansiaban un cambio político, pero este no pasaba por el PP, sino por los socialistas. Feijóo ha recurrido al símil futbolístico para explicar la derrota: "El balón dio en el poste", expresó en metáfora de la mala suerte. Sin embargo, la clave no estaría tanto en la fortuna, sino en la adecuada alineación de los jugadores y, sobre todo, la táctica elegida para superar al rival. En caso contrario, caería en el peor mouriñismo, ese estilo tan poco edificante que consiste en arrogarse uno todos los éxitos y culpar de las derrotas a los demás.

Tras el varapalo del domingo, el PPdeG precisa de una profunda reflexión sobre su deriva, no exenta de una reconstrucción en algunos territorios en donde ha pasado de ser hegemónico a residual. Y la debería afrontar con celeridad, porque en 2020 se pone en juego la Xunta, y a expensas de lo que decida Núñez Feijóo -otra vez el misterio se cierne sobre San Caetano- las expectativas no son halagüeñas.

El buen resultado del PSdeG en el 26-M tiene un nombre propio: Abel Caballero. El alcalde de Vigo ha pulverizado todos los registros. Sus más de 100.000 votos suponen más de la mitad de las papeletas que obtuvieron los socialistas en toda la provincia de Pontevedra. Un récord galáctico. Y el dato lo ha logrado en su cuarto mandato, un factor más valioso todavía, porque significa que el poder lejos de erosionar su figura le fortalece. Cuanto más gobierna, más gente le apoya. La victoria por aplastamiento ha dejado al PP vigués, otrora la formación ejemplar de Galicia, en una caricatura de cuatro concejales. La goleada socialista en Vigo le ha colocado a un diputado de la mayoría absoluta en la Diputación de Pontevedra. El alcalde, tan proclive al uso de los superlativos, ha reaccionado con moderación y templanza a un caudal de confianza realmente excepcional. Ojalá dure, pues ese es el camino que exigen los tiempos para acometer transformaciones profundas como necesita la ciudad. Tras el tsunami Caballero, la ciudad debería encarar un mandato de crecimiento, con grandes proyectos, mayor cohesión social y empleo. La alianza de Diputación y Zona Franca, dirigidas por dos personas de la máxima confianza del regidor, deben ser claves en ese proceso de transformación.

El otro Caballero, Gonzalo, secretario xeral del PSdeG, se encuentra hoy en una situación privilegiada en su pelea por dirigir la Xunta. Si se extrapolasen los resultados de las dos última citas electorales al contexto autonómico, el socialista estaría con pie y medio en San Caetano. Pero, por desgracia para él, hacer esa traslación directa carece de rigor y sentido de la realidad. La victoria del PSdeG en las municipales es también de Caballero pero no por Caballero. El socialista está en el buen camino, pero el viento a favor era muy fuerte. Todavía le quedan doce meses muy largos para demostrar que puede hacerlo. Además, una eventual victoria sería más asequible sin la presencia de Núñez Feijóo enfrente, posibilidad que hoy no está sobre la mesa... ni fuera de ella. Gonzalo Caballero deberá esperar. De momento, sus conmilitones socialistas al frente de ciudades y diputaciones y el presidente Sánchez en La Moncloa le servirán de formidable trampolín.

Otra de las consecuencias más evidentes del 26-M es el ocaso de las Mareas. Los sedicentes alcaldes del cambio -Santiago, A Coruña y Ferrol- han sido expulsados del poder por los ciudadanos de forma inmisericorde. Su aventura ha durado cuatro años. La deficiente gestión y los graves problemas de cohesión interna les ha costado el poder. Buena parte de quienes en 2015 les votaron con la ilusión de introducir aire fresco en la política municipal ahora les niegan una segunda oportunidad. La decepción ha sido de tal calibre que los ciudadanos han preferido entregar su papeleta a candidatos, en algún caso casi desconocidos del PSOE, a repetir su apoyo a las Mareas. La cita electoral ha dejado a esta formación al borde del abismo: con liderazgos resquebrajados, cuadros enfrentados, militancias defraudadas y electores despavoridos. Para el BNG, el mayor logro, además del sexto mandato para Lores en Pontevedra, es haber regresado, aunque por la mínima, a las corporaciones de Vigo y Ourense.

Ciudadanos y Vox, en fin, han pasado por las elecciones de forma discretísima, más propia de un trámite engorroso pero necesario. Salvo casos contados -como Cs en Ourense- su presencia será anecdótica. Permitirá dar mayor pluralidad a algunas corporaciones. Poco más. Pobre balance para la formación de Albert Rivera que aspiraba a culminar el sorpasso al PP en esta segunda carrera y deponer a Pablo Casado como líder de la oposición. En Galicia su plan ha pinchado. El ejemplo de Vox es todavía peor. Se debate entre la irrelevancia absoluta y la inexistencia. Sin más.

Galicia ya está en el día después. Los ciudadanos ahora solo esperan que los ganadores se pongan a trabajar cuanto antes y cumplan lo prometido, y que los perdedores asuman su rol y fiscalicen la acción de los gobiernos con contundencia, pero con lealtad. De unos y otros depende ahora que los próximos cuatro años sean mejores para 2,7 millones de gallegos.