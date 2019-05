Gracias, Punset

No he tenido la suerte de conocerte en persona, una espinita, pero he tenido el lujo de ver cientos de horas de tus entrevistas y de leer la gran mayoría de tus libros. Es por ello que tengo que darte las gracias, sobre todo, por apostar por la divulgación de calidad, esa tan complicada de encontrar, esa tan difícil de hacer.

Tú fuiste quien me acercó, con rigor y sin aburrir, a los mayores expertos mundiales en diferentes materias a través esa joya llamada "Redes para la ciencia". Una auténtica maravilla que nadie ha podido imitar, muy a mi pesar.

Curioso, simpático, respetuoso, humilde, calmado y auténtico, has sido un sabio de siglo XXI, que en mi caso particular, ha dejado un gran impacto. Has sido un referente, admiración pura.

Gracias por traer el conocimiento de calidad a todos, aunque muy pocos lo hayan valorado si de audiencias se trata, una pena. ¿Y para cuándo otro como tú? Me temo que eso es imposible, porque tú eres irrepetible.

*Psicólogo