Al rescate de algún viejo libro

De cuando en cuando, uno reorganiza o más bien comprime su biblioteca para dar cabida a otros libros, porque lo que no hace nunca es retirar ninguno, ya que le daría la sensación de estarse desprendiendo de trozos de su propia vida, y porque se sabe muy bien aquello de que en los trozos está la totalidad. Y si no, que se lo pregunten a dos de sus hijos - María (paleoantropólogo) y Marcos (arqueólogo)- que se pasan la vida recomponiendo todos a partir de partes. Por lo tanto que quede bien claro que en mis anaqueles libreros no tiene cabida la palabra reducción.

Durante esas gratas faenas de reajuste uno se topa con algún libro que creía olvidado y que de nuevo hojea, o simplemente ojea, y trae a la memoria. Su vistazo y recuerdo me da pie a ciertas anotaciones y comentarios de algún libro concreto. Hoy, dada su curiosidad y rareza, les paso a ustedes, mis lectores, tres de ellos, tres joyas bibliográficas, para cubrir este suelto dominical.

No hace muchos meses, en noviembre de 2018, se conmemoró el 150 aniversario de la Gramática Gallega (Lugo: Imprenta de Soto Freire; 1868) del sacerdote y lingüista ourensano Juan Antonio Saco y Arce (Alongos, Toén, 1835 - Ourense, 1889), considerada la primera de nuestra lengua y la base morfológica del idioma gallego actual. Por fortuna, guardo un ejemplar de la primera edición gracias a la generosidad de un miembro actual de la familia del lingüista, María del Carmen Saco Cid y su esposo Eladio Quevedo Almoina, cuyos hijos primero, y después nietos, consulté en mi calidad de pediatra. Con motivo de la conmemoración citada, diversos investigadores y expertos se han referido a tan importante obra, en diferentes trabajos, algunos incluidos en este diario, Faro de Vigo ( Miguel Ángel González García, 16.12.2018, María do Carmo Henríquez Salido, 13 y 15.01.2019 y otros) y otros. Asimismo hace pocos días, se celebró el Día das letras Galegas, de 2019, en recuerdo de Antón Fraguas. En plena conmemoración realizaba yo una de mis reorganizaciones bibliotecarias y me topé con el libro Compendio de Gramática Gallego-castellana con un Vocabulario de nombres y verbos gallegos y su correspondencia castellana, precedido de unos diálogos sobre diferentes materias. Un grandioso poema de 100 octavas titulado La Creación y Redención. Un extracto de fábulas de los mejores fabulistas así como algunas del autor (Santiago: Establecimiento Tipográfico de Manuel Mirás; 1864), escrita por Francisco Mirás. El ejemplar había sido conseguido por el que les escribe, en el año 2003, en la librería Ultonia de Gerona, por un nimio precio a pesar de que, desde el punto de la perspectiva de la bibliofilia, puede ser catalogado como raro y curioso. La publicación no aparece catalogada en el CCPB ( Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español), ni en "Galiciana" ( Biblioteca Dixital de Galicia), ni el Manual del Librero de Palau. Su estado de conservación es muy bueno. Está compuesta por 74 hojas -148 páginas-, en octavo menor (15x10 cm) y la cubierta es de media piel/holandesa, algo fatigada. En 1978 Ed. Akal publicó una edición facsímile. El contenido de libro queda explícito en su largo título. Ricardo Carballo Calero (en Historia da literatura galega contemporánea. Vigo: Ed. Galaxia; 1975) lo catalogó, con cierta ironía, como "un curioso adefesio?". Es verdad que se trata de una obra humilde y limitada, con versos en los que "as sílabas mídense a ollo de mal cubeiro, e as rimas avincállanse o ceibanse mesmamte á toa"; sin embargo, tampoco olvida el valor de que fue el primer intento que se hizo de este género, cuatro años antes de la gramática de Saco y Arce. Precisamente junto a las gramáticas antes citadas tengo la suerte de coleccionar un ejemplar de la 1ª edición de la de Carballo Calero - Gramática elemental del gallego común. Vigo: Ed. Galaxia; 1966), regalo de mi buen amigo el boticario de O Carballiño, José Ignacio Fontaiñas Sánchez. Antonio Couceirio Freijomil en su Diccionario bio-bibliográfico de Escritores (Santiago: Ed. de los Bibliófilos Gallegos; 1952), no aporta datos de Francisco Mirás, limitándose a destacar que su gramática "es la primera que se escribió de la lengua regional y su mérito se reduce hoy al de curiosidad histórica". Tampoco Dolores Vilavedra y colaboradores, en el Diccionario da literatura galega (Vigo: Ed. Galaxia; 1995), contribuyen a la biografía del autor y se limitan a afirmar que es oriundo de la zona compostelana. Lo que sí resaltan es que resulta especialmente interesante su léxico, al mostrar las diferencias y semejanzas con el gallego compostelano actual.

Otro redescubrimiento en mi última reorganización archivera fue un texto de Juan Pablo Constans, "Canónigo de la Colegiata de Pons, Obispado de Urgel, y Comandante del Cuerpo Religioso Militar de la Cruzada Catalana", bajo el título Respuesta familiar a las erradas máximas del Cura de Porriño en su conversación con el boticario de la misma villa sobre el Tribunal de la Inquisición (Manresa: por Ignacio Abadal; 1814). El ejemplar había sido adquirido por este su escribidor, el año 2004, en la librería Ultonia de Gerona, por un importe justo y, desde la bibliofilia, puede catalogarse como excepcional y curioso. Está compuesto por 50 hojas -101 páginas-, en octavo menor (15x10 cm), cosidas en rústica. La publicación no aparece referenciada en el CCPB, ni en "Galiciana", sí lo colaciona el Palau, sin especificaciones ni valoraciones y puede verse (ebook gratis) su texto completo en Libros Google Play. Sobre el autor, hemos tenido acceso a una publicación impresa de dos hojas, fechada el 3 de diciembre de 1824, cuyo título reza: Relación de los méritos, títulos, grados, exercicios literarios y servicios del doctor Juan Pablo Constans, Presbítero, Confesor, Predicador, Dignidad de Arcediano de Alpuente de la Iglesia Catedral de Segorve, y Examinador Sinodal de este obispado y del de Urgel. A través de las Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña (Barcelona: Imprenta de J. Verdaguer; 1836), escrita por Félix Torres Amat (1722-1847). Sabemos que el nombre completo del escritor era Juan Pablo Constans Aromi Roset y Torres y que, además de ostentar los cargos antes referenciados, era natural de Mataró (Barcelona). Resulta también curioso que El Patriota Compostelano, de 21 de marzo de 1810, insertó su nombramiento para planificar la Cruzada del Principado, como canónigo de la Colegiata de Pons.

El texto del folleto de Constans, tal como él adelanta en una hoja preliminar, responde a "las falsedades y alucinaciones del Cura de Porriño, así como de la mala fe con que las recomienda", vertidas en la publicación Conversación entre el Cura y el Boticario de la villa de Porriño sobre el tribunal de la Inquisición, impreso en Cádiz en 1812 y reimpreso en Vich, y firmado bajo las iniciales D.A.R., cuyo tema principal era la denigración de la Inquisición. El autor se manifiesta de forma abierta contra la existencia de este Tribunal que propaga el catolicismo por medio de la fuerza, además de que su mantenimiento supone un gravamen y asegurando que si en España se conserva la religión es gracias a sus virtudes y no a la Inquisición (para saber más lean a María Mercedes Romero Peña, en Conversaciones, diálogos y triálogos Revista de Literatura. 2006; 136 503-520).

Para finalizar, la tercera publicación con la que me topé es Proezas de Galicia explicadas bajo la conversación rústica de dos compadres, Chinto y Mingote, de José Fernández y Neira (A Coruña, 1790 - +¿?), en primera reedición en 1893, realizada por Andrés Martínez Salazar (Astorga, 1846 - A Coruña, 1923), de la original publicada en 1810 en la imprenta de Vila de A Coruña y que constituyó la primera obra de autor conocido impresa en lengua gallega y el segundo texto que alude a la Guerra de la Independencia. Según puedo leer en la Web de la Real Academia Galega, en su biblioteca conservan desde el 2000 un ejemplar donado por el nieto de Martínez Salazar, con abundantes correcciones ortográficas manuscritas, posiblemente del propio editor; aunque ya contaban con otro ejemplar procedente de la biblioteca particular de Emilia Pardo Bazán. La reedición que yo guardo, en perfecto estado de conservación también es muy difícil de encontrar, hasta el punto de que no aparece colacionada por Palau, "Galiciana" no registra ningún ejemplar y el CCPB registra solamente cuatro ejemplares. El libro está impreso en 42 hojas -83 páginas-, en pequeño octavo (12x8 cm), encuadernado en cartoné y con preciosas ilustraciones de Román Navarro y Urbano González Verde. Fernández y Neira fue secretario de la Junta Suprema del Reino de Galicia, adscrito a la Fábrica de Tabacos de A Palloza de A Coruña, de la que huyó a los 19 años para convertirse en arriesgado guerrillero contra el ejército francés, luchando por toda Galicia e incitando a la rebelión, a las órdenes del Marqués de la Romana. Entre otros servicios sustrajo la correspondencia que el Gobernador interino de Santiago enviaba a Ourense y, una vez herido en campaña, administró los hospitales de Torre, en Borraxeiros, y de Gaión, en Amoeiro. Escribió Proezas de Galicia con un gallego muy fluido, con viveza de narración y repleto de registros propios del lenguaje oral, expresiones populares, apelaciones y cortes sintácticos, conseguidos gracias a la forma dialogal de los protagonistas y siempre en primera persona, lo que le da mayor veracidad. El propio autor dijo literalmente: "Las noticias que he tenido y lo que observé por mí mismo cuando, despreciando las comodidades de mi casa y los emolumentos de mi empleo, he abandonado todo por no estar bajo el infame yugo de los franceses [?]. Me ha obligado a referir, bajo una conversación rústica, una pequeña porción de la multitud de hechos heroicos que hasta ahora ignoran muchas personas y harán eterna la gloria de mis caros compatriotas gallegos".

Mi interés, voluntad y empeño cuidadoso por los libros me ha permitido conservar estos ejemplares y hacer esta humilde aportación de bibliófilo en el terreno más fácil, el de la divulgación. No es la primera vez, ni será la última.