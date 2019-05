De rayos y tormentas en la catedral de Ourense

Una de las causas de problemas en la catedral a lo largo de los siglos, al menos hasta el siglo XIX, fueron las tormentas ya que lo rayos iban a la torre y causaban destrozos notables y también desgracias personales. En torno a este problema son las noticias y las curiosidades siguientes que no suponen un seguimiento exhaustivo del tema sino unos detalles con él relacionados que son historia de la catedral.

El rayo de 1736

Causó notable ruina a la torre y la muerte de uno de los muchachos de la sacristía que estaba tocando las campanas, por el rayo caído este año. Estos son los datos que recogen las Actas Capitulares (ACO ACTAS CAPITULARES, Libro 22 fol 170 y 170 vº y 171 y 178 vº y 186) y otros documentos sobre ello. En el cabildo de 5 de julio de 1736: "Rayo en la torre de las campanas. Propuso el Sr. Arce que debiendo celebrarse el día de ayer como la mayor solemnidad, por ser la traslación de nuestro patrón San Martín, se echaba de menos el culto por haber caído ayer un rayo en la torre de las campanas, muerto uno de los que las tocaban y hecho otros algunos daños que hasta ahora no hubo tiempo de reconocerlos, era justo se celebrase esta fiesta con toda solemnidad y se acordó que a lo adelante perpetuamente se celebren las vísperas y misa de este día a ocho, con procesión de capas y se dote esta fiesta con un ducado a cada prebendado que lleven los enfermos y ausentes de la ciudad, pero los que estuvieren en ella no puedan ganar la dotación de Barba ni con otro pretexto y que mañana se cante una misa de gracias al santo Cristo llevando procesionalmente a Nuestra Señora de Reza por el beneficio de no haber hecho el rayo mucho mayor estrago, y que esta tarde se empiece un novenario de letanías a Nuestra Señora de Reza para que Dios nos libre de mal tan riguroso" Y en el de 9 de julio del mismo año: "Rayo en la torre. Propuso el señor Sáenz, fabriquero, que era notoria la ruina que ocasionó el rayo el día cuatro en la torre de las campanas y cada día se hallaban vestigios de ser mayor por lo que consideraba, en medio de no haber medios algunos para ocurrir al remedio, ser indispensable llamar quien lo reconozca y que sea maestro de toda satisfacción por si se pueden evitar mayores daños, interin Dios nos concede algún remedio para subvenir a tanto como necesita la Iglesia de reparos. Acordose que dicho señor escriba a Padrón pidiendo venga el padre carmelita maestro de obras que corre con la obra de aquel convento para que la reconozca y no pudiendo ser este se llame el benedictino de Samos. Limosna a la madre del que mató el rayo. Leyose memorial de Francisca do Pozo viuda, vecina de esta ciudad, madre de Esteban González, niño de la sacristía que mató el rayo el día cuatro y atento que este muchacho era su único asilo, désele una limosna para su remedio. Dejose al arbitrio del señor fabriquero el socorro. Y sobre el reconocimiento el 14 se septiembre de 1736 . "Torre maestro que la reconozca. Acordose que el señor magistral respecto el maestro de obras Carmelita de Padrón ha muerto, se determine a quien se ha de llamar para que reconozca el daño que hizo al rayo y se dejó al arbitrio de dicho señor para que para ello se acompañe si lo considerase preciso del señor que sea de su agrado".

La muerte del muchacho y las circunstancias del rayo tienen también constancia en el Libro correspondiente de Difuntos de la parroquia de Santa Eufemia (AHDOURENSE fol 361) : "En 4 de julio del año de 1736 día en que esta Santa Iglesia celebra la traslación del cuerpo del Señor San Martín obispo patrón de ella entre 5:06 de la tarde cayó una centella en el remate de la torre de las campanas y mató a Esteban González, muchacho de la sacristía, sin haber hecho lesión alguna a las demás personas que estaban tocando, siendo maravilla y admirar que jamás hubo noticia que dentro de los muros de la ciudad cayese rayos ni centella y se atribuía este portento a milagro del glorioso San Martín, el Ilustrísimo cabildo determinó que in perpetuum, semejante día y víspera se celebre de primera clase; hizo bastante daño en la torre la centella y aunque anduvo alrededor de ella y dentro y bajándose a la nave del paraíso se desapareció sin experimentarse otro daño en la Iglesia. Diose sepultura al difunto delante de la capilla del Rosario de dicha Santa Iglesia con asistencia de la música y congregación y se le tocaron las campanas mayores de ella habiéndose hecho el entierro por orden y expensas del ilustrísimo cabildo y para memoria de los tiempos futuros y que seamos devotos de tan gran Santo confesor para que por medio de su intercesión la majestad divina nos libre de semejantes desgracias y nos conceda una santa vida y buena muerte hago esta anotación y para que conste como cura de Santa Eufemia lo firmo ut supra. Pedro Fariñas". Finalmente en el libro de Fábrica de la Catedral, las cuentas del año 1736 (ACO 600/1. Año 1736) nos dejan constancia del peritaje que realizaron el maestro Simón Serrapio y el monje arquitecto de San Martín Pinario Fray Primitivo Rodríguez: "23 reales de dos propios que fueron a llamar a Simón Sarrapio y fray Primitivo maestros de obras para reconocer los daños y la centella había hecho la torre 120 reales y medio que se dieron a Simón Sarrapio por venir a reconocer los daños que la centella hizo en la torre. 200 reales que se emplearon en 18 libras de chocolate y dos cajas de bocados para regalar a fray Primitivo por haber venido y registrado los daños de la torre. 28 reales de hacer y deshacer una estadita que se hizo para subir a la torre el fray Primitivo maestro de obras".

El rayo de 1814

Otras varias veces los rayos comprometieron la torre catedralicia uno en 1810. Las Actas Capitulares acuerdan la restauración necesaria (ACO ACTAS CAPITULARES TOMO 34 FOL 231 237 Y 239), pero especialmente grave fue el rayo caído el 27 de diciembre de 1814. El reconocimiento se hizo el mes de enero tal como declara el minucioso recibo, en el que como curiosidad hay un extra. "Atendiendo el aire y frialdad del día". "Razón de los gastos del reconocimiento de la torre de resultas del rayo que cayó sobre ella el 27 de del próximo diciembre pasado de 1814. Al maestro carpintero de esta Iglesia por su asistencia 12 reales. Al cantero que subió al reconocimiento 40 reales a Vela que subió con él 14 reales. A tres albañiles que ayudaron a subir y fijar las escalas 36 reales. De refresco atendiendo al aire y frialdad del día, 16 reales. Todo importó 118 reales los que recibí del señor don Pedro Rogel como fabriquero de esta Santa Iglesia, Orense 10 de enero de 1815 Francisco Affre" (ACO 457/4). Otro reconocimiento lo hizo el cantero Maestro Cabanelas y la restauración corrió a cargo del cantero José Fortes tras el acuerdo capitular de 30 de enero de 1815. Obra de la torre motivada del rayo que cayó la noche de San Juan apóstol del año pasado de 814, Acuerdo de la junta de 31 de enero de 1815 autorizada por el cabildo, 1459 reales al cantero José Fortes por la composición de la torre y se pormenorizan los gastos (ACO 611/ 1 LIBRO DE FABRICA 1815 FOL 20 Y 21)

Nuestra Señora de Nieva

En enero de 2015 el encargado de la obra de renovación de las cubiertas del deambulatorio y tejados del Santo Cristo me llamó para que viese una placa metálica que sujetada por hierros estaba e una de las pilastras de la linterna de la cúpula del Santo Cristo. Subí y vi que se trataba de una placa de 17x 22 cms colocada allí como detente contra rayos. Me pareció oportuno que pasase al Archivo de la Catedral para su mejor conservación. Representa grabada o mejor fundida la imagen de Nuestra Señora de Nieva como acredita la inscripción que lleva que nos da detalles de su colocación: Vº Rº de Nª Sª de Nieva Abogª de Rayos y zents, es para el Ile Cabildo de la Ciud de Orense y su Cathel siendo fabriqº Dn Santº de Mercado y Monrroy Dignd de Chantre y canº en dha Cathel. Aº de 1761". La imagen de la Virgen sobre pedestal cubierta con amplio manto bordado, sosteniendo al Niño en su brazo izquierdo y un cetro en el derecho, y rodeada de cortinajes y candelabros, tal como la representan tantos grabados de esta advocación que se difundió muchísimo por la razón dicha, como recuerda la "Historia prodigiosa de la admirable aparición de nuestra señora de la Soterraña de Nieva, especialisima defensora de rayos y centellas para todos sus Devotos, y en especialidad para los que traen Estampa ó Medalla suya tocada á su Imagen, que se venera en el Convento de Padres Dominicos de la Villa de Santa María la Real de Nieva", editada en 1781, donde leemos: "Cinco leguas distante de la antigua y célebre Ciudad de Segovia, ázia la parte Septentrional, hay un Lugar de pequeña población, que antiguamente se llamó Nieva, y al presente vulgarmente Nievecilla,[...]. A corta distancia de esta pequeña población habia un pizarral estupendo por su aridez, y grande por su extensión, pues formaba como una especie de montecillo...[...]. En el inculto y obscuro pizarral, que se acaba de insinuar, estaba guardando ovejas Pedro Amador, natural de Pozal de Gallinas, Lugar distante una legua de Medina del Campo, quien despues se llamó Pedro de Buenaventura, apellido que le dió la dicha de haber servido de instrumento á MARIA SANTISIMA en la gloriosa Aparición de una prodigiosa Imagen suya". Son muchos los grabado devotos como uno que declara: "Devoción à nuestra Señora de Suterraña de Nieva, que se venera en el Real Convento de Sto. Domingo de Nieva : es especial Abogada contra las tormentas. Hay pía tradición, que donde estuviere esta estampa no caerán Rayos, ni Centellas : El Ilmo. Sr. D. Francisco Alexandro Boca Negra, Arzobispo de Santiago, concedió 80. dias de Indulgencias à todo Christiano, que rezare una Salve delante de esta Soberana Imagen. Y con esta finalidad se colocó en 1761 en nuestra catedral.

Pararrayos

La solución científica llaga con el invento y desarrollo de pararrayos que aunque Franklin lo descubrió en 1753 no se hizo presenta hasta mucho más tarde. En Ourense se coloca tras un acuerdo capitular del 5 de septiembre de 1864. En el que también se decide algo para nosotros hoy extraño y de mal gusto, como era pintar (al óleo y albayalde) de blanco la cúpula de la torre queriendo dar la apariencia de mármol: "Propuso en cabildo el señor Fernández canónigo y fabriquero, la cuestión de fijar el pararrayos presupuestado para seguridad de la torre de las campanas de la Iglesia y reconocida su necesidad y la competencia del señor Fernández para el asunto se acordó autorizarle para que provea a la torre o iglesia de él o de los pararrayos necesarios según el dictamen de facultativos que procurará seguir. El mismo señor fabriquero comunicó al cabildo que una persona cuyo nombre no puede manifestar donó a esta santa iglesia la cantidad de 20.000 reales con exclusivo destino a la escodadura y encintado de la parte superior de la misma torre desde el sitio o primer balcón donde termina la obra nueva de reparación pintando también su media naranja al óleo y con blanco de alba yalde. Se acordó admitir este donativo con toda gratitud significándoselo así de orden del cabildo a la persona donante y ejecutar las obras que fue destinado dicho donativo autorizando al señor fabriquero a este efecto y para que se sirva de los dependientes de la Iglesia que necesite en el discurso de las obras (ACO. Actas Capitulares tomo 46).