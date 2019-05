Pseudociencias y pseudoterapias. Game over

Pseudociencias y pseudoterapias. Game over

Las pseudociencias y las pseudoterapias nunca se llaman así. Tienen nombres seductores. Si negamos de su validez o eficacia nos miran como tontos de remate o como muy viejunos. Es ir en contra de nuestra intuición animal social. Una intuición, asociada al instinto de conservación, que nos ha ayudado a sobrevivir hasta ahora, aunque no sabemos cuánto tiempo vamos a durar sobre el planeta.

Basándose en su intuición hay personas que creen, en el siglo XXI, que la tierra es plana. Claro, como somos bajitos no somos capaces de ver la curvatura de la tierra y siguiendo nuestra intuición podríamos concluir que la tierra es plana.

La ciencia permite conocer la realidad mediante la investigación y la experimentación empíricas. La ciencia se construye a partir de la superación gradual de sus errores. No considera sus conclusiones infalibles o finales.

La intuición está en el inicio de la gran mayoría de avances científicos, pero esa intuición se ve confirmada por el análisis científico riguroso que exige metodología y resultados reproducibles y análisis estadísticos sólidos para lo que es necesario que la repetición de las mismas operaciones bajo las mismas condiciones de lugar a los mismos resultados una y otra vez.

Puedo tener la intuición, creencia, deseo, de que me va a tocar un premio de la lotería, pero, a pesar de comprar números años tras año, ese premio no llega. Sin embargo, empleando métodos estadísticos, puedo conocer con bastante exactitud cuántos números tengo que comprar para que me toque. El coste es tan elevado que solo se lo pueden permitir personas o grupos que invierten mucho dinero. Nos gusta más soñar y gastarnos el poco dinero que tenemos por si nos toca.

Podemos tener la intuición de que las pseudociencias o las pseudoterapias (que, como mencioné, tienen nombres mucho más chulos), son mejores que la ciencia y la medicina, pero la realidad es muy diferente.

En noviembre de 2018, el Gobierno presentó un Plan de Protección de la Salud frente a las Pseudoterapias. En el Barómetro de febrero de 2018 del CIS, se recogía el dato de que el 9,8% de los españoles acudieron a un homeópata. La utilización de pseudoterapias en España no es residual.

Según el Plan "se considera pseudoterapia a la sustancia, producto, actividad o servicio con pretendida finalidad sanitaria que no tenga soporte en el conocimiento científico ni evidencia científica que avale su eficacia y su seguridad".

De un producto, actividad o servicio sanitario se espera que tenga el efecto terapéutico esperado, dado que el conocimiento o la evidencia científica avala su utilización. En caso contrario, se debe evitar que genere publicidad engañosa.

Las pseudoterapias, muchas de ellas basadas en pseudociencias, implican un riesgo real que influye directamente en la protección y el restablecimiento de la salud, en tanto que incide en la información objetiva que tanto profesionales como la ciudadanía reciben sobre las alternativas terapéuticas disponibles, su eficacia/efectividad y su seguridad.

La disposición de los muebles o los espejos de una habitación no influye en nuestra salud y el agua es agua, aunque la calienten en un microondas.

Por favor, aunque su intuición les diga que nada que sea natural puede hacerles daño, no consuman agua no tratada, leche cruda y no dejen de vacunar a los niños o a sí mismos si lo necesitamos.

Retroceder cientos de años, aunque la información aparezca en un móvil carísimo que sea capaz de pedir permiso para ir al baño, no es moderno y es malo para la salud.

*Profesor de Investigación.

Instituto Investigaciones Marinas. CSIC. Vigo.