La hemeroteca del Decano

Hace 130 años | 26-5-1889

Nuevo reloj

Comenzó a funcionar el nuevo reloj instalado en la fachada del Palacio de Justicia, en la calle del Príncipe. Se cumplía de esta manera una larga reivindicación de muchos vecinos. El Decano informaba de la escasa inversión en este proyecto, ya que decía que el reloj era de "baja calidad". Además, no era visible desde muchas zonas y no estaría iluminado por las noches. No se descartaba la posibilidad de que fuera reformado en los próximos meses.

Carretera con problemas

La carretera que unía Baiona con A Guarda presentaba numerosas deficiencias. A pesar de que había sido arreglada muchas veces, las lluvias provocaban evidentes destrozos. Las autoridades informaron del cierre de tres kilómetros en el trayectos. Los carros no podían pasar debido al a gran cantidad de barro que se había acumulado. Esta vía de comunicación era fundamental para las mercancías hacia el Val Miñor y era muy utilizada por los comerciantes.

Hace 100 años | 26-5-1919

Accidente de tren

Una persona fallecida y tres gravemente heridas fue el balance de un accidente de tren en Redondela. Según el relato de varios testigos, de uno de los vagones de un tren de mercancías se desprendieron varios trozos de madera. Parte de ellos fueron a parar a las protecciones del viaducto, pero otras cayeron en una de las calles de la población. El trágico balance pudo ser peor, ya que pocos minutos antes había pasado una procesión con cientos de personas por debajo el viaducto. El suceso causó una gran conmoción en Redondela El ayuntamiento se movilizó para pedir más medidas de seguridad.

Más sal

Al puerto de Vigo llegaron más de 600 toneladas de sal, que procedían de Alicante. Fueron comprados por un empresario local y toda la mercancía ya tenía un destino. La sal había sido comprada por varias empresas viguesas y una parte del cargamento fue trasladado a Portugal.

Hace 50 años | 26-5-1969

Mercados en mal estado

El Ayuntamiento de Vigo ordenó una inspección a fondo de todas las instalaciones de los mercados municipales. Los comerciantes, y también numerosos usuarios, desvelaron en las páginas del Decano el mal estado de las mismas. Según sus palabras, la suciedad se acumulaba por muchos lugares e incluso muchos productos estaban en mal estado debido a las deficientes condiciones en las que se guardaban. Exigían más controles sanitarios y también que el ayuntamiento de la ciudad se comprometiera a realizar un intenso plan de mejoras. Los mercados eran los principales lugares a los que acudían los vigueses a comprar sus productos.

Prestigiosa escuela

La Escuela Nacional de Montaña realizó un curso en Vigo para formar a futuros deportistas. La iniciativa contó con un gran éxito, ya que se apuntaron 36 jóvenes. El faro de Budiño y el Galiñeiro fueron los dos lugares elegidos para realizar los dos días de clases. El Club Montañeros Celta colaboró en la iniciativa.