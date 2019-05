Los gallegos deciden; lo que está en juego el 26-M

Llegó la hora del voto en los dobles comicios municipales y europeos. Los gallegos renovarán este domingo las corporaciones de los 313 ayuntamientos y las cuatro diputaciones provinciales en un ejercicio que trasciende la mera apertura de una nueva etapa en el poder local. Se vota, pues, algo más. Contagiadas por las tendencias de las pasadas elecciones generales, las municipales no pueden sino entenderse como una segunda vuelta en un escenario político fragmentado, dividido en bloques a derecha e izquierda, que en Galicia reservará una lectura particular para la carrera bipartidista que libran el PPdeG y el PSdeG, más igualada que nunca tras la victoria socialista en la comunidad el 28 de abril.

Todas las elecciones guardan para sí una trascendencia, y estas no iban a ser menos. Los gallegos esperan que de las urnas surja un mandato que garantice más gestión y menos crispación; más consensos y menos trincheras de partido; más interés, en fin, para solucionar los principales problemas de las ciudades, villas y pueblos y menos protagonismo para la vacuidad de la política estéril. Los desafíos no esperan. Más aún, aconsejan corporaciones capaces de aprobar presupuestos, mejorar servicios, renovar sus planes urbanísticos, generar economía, abrazar las nuevas tendencias de transporte, paliar a la sangría demográfica, gestionar el territorio y contribuir a un crecimiento sostenible.

Ningún partido debería sustraerse a ese horizonte, pese a que la campaña, concebida para aportar propuestas y confrontar argumentos en clave local, ha cedido en muchos casos al compás de la agenda política nacional, con el foco puesto en la situación de los principales partidos y la incógnita sobre cómo se construirá la gobernabilidad. Dentro de ese contexto también se interpretarán buena parte de los resultados del domingo.

Las votaciones testarán en qué medida el efecto Sánchez se hace extensible a los municipios, al ámbito europeo, y a la docena de comunidades que también celebran elecciones autonómicas; o, si por el contrario, fueron el miedo al ascenso de Vox y la atomización de la derecha -factores que podrían atenuarse este domingo- determinantes en la tendencia alcista del socialismo. En Galicia, tras cosechar una victoria inédita sobre el PPdeG, está por ver si se resquebraja la tradicional hegemonía popular en su principal feudo, y si el crecimiento del PSdeG pone o no una nueva pica en su objetivo de propiciar un cambio de ciclo cuya consolidación, en todo caso, deberá someterse al veredicto de las elecciones autonómicas en 2020.

En este punto, el papel de Gonzalo Caballero, secretario xeral de los socialistas gallegos, no está exento de dificultades. En él se depositarán las miradas tanto si el PSdeG, que ha gobernado esta última legislatura tres diputaciones y las ciudades de Vigo y Lugo, es capaz de retener o ampliar su cuota de poder, como si no logra aprovechar la corriente que en estos momentos parece soplar a favor del socialismo. Todo ello, con el plus que pudiera otorgarle un rupturismo a la baja, siempre que las urnas corroboren lo que coinciden en pronosticar los sondeos de campaña.

La política también son expectativas, y el 26-M el PSOE afronta otra prueba del algodón. En el caso de Vigo, Abel Caballero aspira a ampliar todavía más su ya arrolladora victoria personal cosechada en 2015, con el gran mérito de haberla logrado en medio del naufragio con tintes trágicos del PSdeG. Acude a estos comicios como el bastión del PSdeG, no ya como referente del municipalismo socialista en Galicia y España, sino como demostración de que la estabilidad suele ser la mejor aliada para prevenir la zozobra política de la que muchas otras ciudades han sido víctimas en estos años, con consecuencias inevitables para su desarrollo.

En la disputa por la hegemonía en Galicia, el principal rival de los socialistas sigue siendo el PPdeG. Tras el batacazo de 2015, con la pérdida de las alcaldías de Ferrol, Santiago, A Coruña, la diputación coruñesa y la de Pontevedra, el partido de Alberto Núñez Feijóo se conjuró para recuperar el poder local. Pero la cita con las urnas no ha podido coger a los populares en un momento más comprometido. Tocado por la catarsis vivida en las generales, con un Pablo Casado enormemente cuestionado, la formación acude con cinco exconselleiros a la batalla urbana. Además de repetir con Agustín Hernández, en Santiago; Elena Muñoz, en Vigo, y Jesús Vázquez, en Ourense, presenta a Beatriz Mato en A Coruña y a Rey Varela, en Ferrol. A los dos primeros su vitola de antiguos miembros del equipo del presidente no les valió de mucho hace cuatro años, y afrontan ahora una segunda oportunidad para medir su resistencia. Solo Jesús Vázquez alcanzó el poder en Ourense, pero atravesó serias dificultades lastrado por un gobierno en minoría.

El PPdeG cuenta con la ventaja de la marca Feijóo y de la escasa implantación territorial de Ciudadanos y Vox, sobre todo de los de Abascal, cuyo papel en las ciudades todavía es una gran incógnita. En todo caso en 72 concellos la derecha acude fragmentada en más de una candidatura. Allí, si no suma, su acceso al poder se estrecha hasta el extremo y probará que no basta la apelación al voto útil de los populares para obtener el favor electoral de los ciudadanos. En cualquier caso, otra debacle nacional de Casado en estos comicios en España volvería a agitar las aguas internas del partido. Con ese escenario, imposible no poner la mirada sobre Feijóo ante un eventual relevo en la dirección, pese a su compromiso de agotar el mandato en Galicia.

El rupturismo también cuenta con una difícil situación de partida. En 2015 fueron los grandes beneficiados de las expectativas de cambio de la nueva política, en virtud de las cuales se alzaron con las alcaldías de A Coruña, Santiago y Ferrol, pero su experiencia en la gestión pública no ha alcanzado la talla de sus crisis internas. Ese será sin duda un hándicap. Si la unidad de la izquierda en las mareas resultó una de sus grandes catapultas electorales hace cuatro años, la división en varias listas, sobre todo en las ciudades, augura un peor escenario. De los resultados también depende el futuro de algunos de los grandes rostros del espacio, como Martiño Noriega, regidor en Compostela, y Xulio Ferreiro, su homólogo herculino. También se dirime el futuro del portavoz del grupo parlamentario de En Marea, Luís Villares, ahora en franca minoría.

El BNG está ante la posibilidad de remontar posiciones a costa del rupturismo, si el hundimiento de éste se produce como pronostican los sondeos. Los nacionalistas, a lomos del liderazgo de Ana Pontón, hacen gala de un espíritu de recuperación constatado en las generales, pero que fue insuficiente para traducirse en representación. Pontevedra, siempre con la impronta de Lores, parte como su baluarte incontestable, y el regreso a ciudades como Vigo u Ourense cabe dentro de las expectativas.

Galicia, por lo demás, no debería conceder escasa relevancia a los comicios europeos. Lo que está en juego en Bruselas es mucho. Y próximo. Desde conseguir fondos para financiar el Corredor Atlántico y la salida Sur que conecte Vigo con Oporto -desafío que interpela a todas las administraciones-, hasta lograr que los fondos estructurales, esa gran lluvia que bañó Galicia de miles de millones en las últimas tres décadas, no sufra un dañino recorte. En Europa se hablará de demografía, de la nueva PAC, de reformas en la pesca y de los retos que afronta el proyecto común. La trascendencia de todos estos asuntos para nuestra comunidad merece una participación electoral en correspondencia con la envergadura de lo que está en juego.

Los gallegos tienen hoy la última palabra de estos comicios. A los candidatos que salgan electos hay que pedirles que actúen solo guiados por el interés común, no el de su grupo o sus asuntos personales, en busca de la mejora de las condiciones de vida de los vecinos, que es lo que verdaderamente importa. A los electores que, en una realidad compleja, local y global a la vez, mediten lo más conveniente para sus respectivos territorios. Porque el futuro no es una misión que quepa abordar en solitario. Es una tarea conjunta que, pase lo que pase esta noche, necesita trabajo, diálogo y acierto. De todos.