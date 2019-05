La otra España profunda

Mientras la amable empleada me hacía una búsqueda en el ordenador de la librería, se acercó una joven de unos dieciocho años, y con aires de urgencia se interesó por la biografía de un personajillo de los que ahora llaman "famosos", esos desustanciados que viven de exhibir sus naderías en programas televisivos y hacen de los platós corrales de vecindad para cotilleo de lenguas que, con resuelta chabacanería, viborean a sus anchas y vociferan más que hablan. Y todo ello en estrecha convivencia -o connivencia- y en igualdad de rango con otros que se dicen profesionales del periodismo. En esos aquelarres de lo vulgar, diseccionan, como si de asuntos de vital importancia se tratase, cuestiones ramplonamente triviales, dimes y diretes banales sobre personas absolutamente irrelevantes, carentes de todo interés, y algunas de ellas vividoras de la sopa boba.

Pues bien, una vez la entusiasta muchacha recibió la información solicitada, salió apresuradamente en busca de tan codiciada biografía, no fuese a ser que se agotase en el fragor de la avidez y la estulticia de una legión de páparos. Me quedé con las ganas de seguir a la joven para ver cómo tomaba entre sus manos temblorosas aquella biografía de la vaciedad.

Nunca había visto tan de cerca la fragilidad y la insipiencia hermanadas, el estrago cerebral que la pequeña pantalla podía producir en algunas gentes desde edades tan tempranas, aureolando a personajes vulgares, que nada hacen, nada han hecho y ya nada podrán hacer sino cultivar su rentable inconsistencia. Progenitores y centros de enseñanza debieran tomar conciencia y cartas en el asunto. Durante un tiempo se ha llamado a la televisión "la caja tonta", pero no la creo yo tan tonta, yo la veo como una caja lista que hace tontos, y, una vez entontecidos a conciencia y alcanzada la idiocia dócil, los cultiva y vive de ellos. Es, en definitiva, una caja que hace caja con abominables productos.

Este submundo de necedad y pandereta, de intelecto mantecoso, es en cierto modo la versión de otra España profunda, no la del pueblo perdido y agreste, cuyos habitantes tienen marcada en su faz hendiduras de tiempo y sol, de mirada ceñuda y cuerpos hechos del barro de su tierra, seres elementales, e instintivos. No, esta a la que ahora me refiero es otra España profunda, pero urbana, de oquedad cerebral, beocia, rudimentaria y ruda como la otra, que viaja en metro, come hamburguesas, va al cine y tiene móvil. Pasto de la publicidad y de las redes sociales, se nutre de vacuos arquetipos de cartón piedra.

Es esta una sociedad que cultiva -e incentiva- valores que, al cabo, sirven al mercado, a las economías de otros, tal vez a controles y poderes ignotos que quieren ciudadanos ignaros, acríticos, simples de toda simplicidad y dóciles, con las neuronas adiposas a ras de suelo. Pero, como tantas otras cosas, el antídoto, el remedio, hay que empezar a cultivarlo en la escuela, con la labor paciente de buenos maestros. Urge una educación en los valores que sirvan a la convivencia y al enriquecimiento interior de la persona. Es el de maestro, el de educador, un oficio que hemos de aprender a valorar en toda su extraordinaria y decisiva importancia; de ahí que la selección de los profesionales de la enseñanza debe aspirar a niveles de acreditada calidad y excelencia. Ellos forman los cimientos de la sociedad futura. Ignorarlo es una irresponsabilidad de gravísimas consecuencias. Es mucho lo que ponemos en sus manos. Y, por lo que se ve, mucha la labor que queda por hacer.

*Magistrado de la Audiencia de Pontevedra en Vigo