A estas horas, concluida la procesión electoral y devueltos los/as "santos/as" a sus altares -a la espera de si las urnas, mañana, obligan a un cambio de capilla- es difícil resumir todo lo ocurrido en estos días sin una cierta sensación de fracaso. Por supuesto, dicho desde una opinión personal y partiendo de la idea, expuesta en su día, de que sería un error convertir las citas municipal y europea en la "segunda vuelta" de las generales del 28-A. Algo que hicieron casi todos -sobre todo los partidos estatales-, lo que justificaría hablar de eso, de fracaso.

Lo es porque, salvo en casos muy concretos -que curiosamente y según las encuestas, proporcionarán a sus protagonistas un muy buen resultado- los debates que deberían haber tenido lugar no han existido, las propuestas concretas para resolver los problemas específicos de la población que habita en el primer, y básico, escalón de la democracia no se han formulado y porque, en fin, hablar de otra cosa -revanchas o recuperaciones de voto- ha distraído al personal, disminuido la relevancia de lo municipal y causado una campaña plana e insulsa.

Hay también otra evidencia -al menos desde una opinión personal- que describe la procesión electoral vivida que ratificaría el fracaso de que se habla. Y es que la campaña municipal, aquí, se ha parecido mucho a una preelectoral que está por venir, que es la autonómica. Y se ha notado sobre todo en los mensajes del secretario xeral del PSOE gallego y en el esprint del presidente del PPdeG. El señor Caballero ha insistido, con algunos detallitos locales para vestir el muñeco, en que "el fin de Feijóo" está ya marcado. Don Alberto Núñez, por su parte, endureció sus mensajes contra los socialistas, consciente de que son el enemigo a batir ahora y en un año. Los demás -con todo respeto-, teloneros.

Ese enfoque de campaña, expuesto con todo respeto, empobrece al país y a su municipalismo porque contribuye a fomentar la confusión, que es lo contrario de lo que los romanos definieron como orden: "poner cada cosa en su lugar". Algo muy necesario si los protagonistas principales son dos candidatos potenciales a la Xunta aunque todavía no se sepa si ratificarán esa condición. Don Gonzalo Caballero viene de una elección exprés que quizá haya de pasar una reválida y el señor Núñez Feijóo habrá de decidir más pronto que tarde si opta o no a una cuarta legislatura. Y son, esas, dos incógnitas clave.

No faltarán, como es natural, quienes discrepen de un análisis así ni los que lo consideren prematuro a la vista de lo que todavía ha de ocurrir en casi año y medio. Pero es lo cierto que el hecho, por supuesto premeditado, de la proximidad de elecciones tan diferentes ha hecho que las segundas hayan sido condicionadas por los resultados de la primera. Y que eso ha perjudicado a las organizaciones de menor implantación estatal sin beneficiar del todo a las sólidamente instaladas en las comunidades. No lo ha hecho con el sistema, porque la democracia es robusta y se fortalece aún más con el ejercicio, pero la coincidencia podía, y quizá debería, haberse evitado. Por eso se habla de una sensación de fracaso del municipalismo, aunque no haya sido completo.

¿Eh...?