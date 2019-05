Alicia honró a Clara Zetkin

¡Qué poco se habló en los medios del acto de presentación del libro "Clara Zetkin, un nombre para la historia" y, sin embargo, cuánta expectación despertó! No sabemos si fue la Zetkin, feminista y comunista alemana fallecida en 1933, o fue su autora, que tiene muchos devotos en la ciudad, Alicia Martínez del Burgo. El caso es que el acto de presentación llenó la sala de conferencias de la ONCE en Vigo y tuvo algo de mágico. Cuando acabó Antonio Chaves, prologuista del libro, de hacer la presentación, Alicia del Burgo habló de un regalo al público, y ese fue la voz de su hija, la soprano Paula Mendiguren, que cantó " La belleza", de Aute.Madre e hija se fundieron en un abrazo con el auditorio en aplausos. Pasados unos días, anteayer, se veía ya el libro de la viguesa (vasca de nacimiento) en la Feria del Libro de Sevilla y hace días en la Red de Bibliotecas Públicas de Navarra. Alicia, muy conocida en Vigo por su trabajo social ya desde los años 80 en que fundó Madres en Acción y era invitada a las televisiones generalistas españolas por su lucha, pasó una dura etapa que le exigió un repliegue por grave enfermedad, pero hace tiempo que ha vuelto a dar de sí ese espíritu solidario, generosos y combatiente que la caracteriza. Por algo estaban allí los de la Casa de Acogida de Ponteareas, con ramos de flores o gente del que fue Sindicato Clandestino de la Guardia Civil.

Oliver Laxe genera contento

A mí me presentaron en Vigo a ese ser longilíneo que es el lucense Oliver Laxe, tras la visión de su anterior película, premiada en Cannes. Ahora, seleccionada también su última en este festival, "O que arde", observo qué contento hay entre la gente del audiovisual o cine de nuestra ciudad y de Galicia entera. No solo por él, sino porque junto a la suya, otras dos películas de directores gallegos estuvieron a las puertas del festival, la del vigués Antón Patiño (jr.) y la de Eloy Enciso. Hay entre los cineastas vigueses quien afirma que estamos en Galicia viviendo un fenómeno único. "No creo que haya una comunidad como la gallega, en las antípodas del cosmopolitismo que concentran las grandes urbes, que estén dando tanta creatividad cinematográfica por metro cuadrado". La gente de nuestro cine piensa que es un orgullo tener un amigo y colega lucense como Oliver Laxe, al que le seleccionan en Cannes las 3 películas que hizo, "un hito en la historia de la cultura gallega, al menos de la audiovisual. Imágenes grandiosas las de su última película, "O que arde", a sobre el fuego en Galicia, con una protagonista extraída del mismo pueblo y ajena al cine, poblada de imágenes icónicas, hipnotizantes, valores frente al patrimonio material o inmaterial, obra irrefutable, poética, excepcional", según críticos como Ángel Suanzes.

Hoy vamos con Pa Ti Na Má

Yo creo que estuve en la presentación de un disco anterior de Pa Ti Na Má en El Ensanche, y ahora lo recuerdo porque Fran Vázquez y Tito Castro presentan hoy su sexto disco, Guapeá, donde siguen escarbando en los clásicos musicales para darles un toque de Flamenco Pop actual, y lo harán por todo lo alto. En el Auditorio de La Salgueira a las 21:30, apertura de puertas, con músicos invitados y artistas que subirán al escenario a darnos su arte y talento!!!!! Las entradas ya están disponibles a través de la página de Pa ti na má y también habrá en taquilla. Os recordamos que el aforo es limitado, y que podéis comprar la entrada al precio de 7 euros o a 10 euros con el disco incluido.