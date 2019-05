"O conto así non é"

No sé en qué momento se jode todo y empezamos a ensimismarnos. A partir de cuándo elegimos estar lo más lejos posible, profundizando en la soledad inacabable que llevamos dentro. Se atraviesa una barrera con la edad que lo cambia todo. Nos recogemos solos, en el bar, en el móvil, en un libro -las posibles escapatorias son infinitas- relegando el aprovechamiento del tiempo junto a otros. No sucede siempre pero sucede.

Cuando era pequeño, la mejor solución para cada momento era compartida. Supongo que tiene que ver con la fascinación y con un ejercicio tan básico que vamos relegando: las preguntas y respuestas, la amistad, la duda como acicate de cada día. Una travesura en pandilla, la tarde jugando al fútbol en la antigua carretera nacional, una ruta en bicicleta, la partida a la Super Nintendo después del Tour, la piscina y los bocadillos de Nocilla.

Desde los 5 hasta más o menos los 14 años, dormía con mi abuela. Todos los fines de semana en el invierno, un radiador eléctrico mitigaba el frío de la casa mal aislada, disimulando las humedades que infestaban la pared y el tacto metálico de las tablas de madera del suelo. En verano sobraban mantas. "Eres todo carne, Javier" era su manera de decirme que adelgazara. Teníamos un orinal para cada uno. Conocí en esa época distintos televisores: dos pequeños portátiles en blanco y negro, que había que golpear, como si resolviéramos un atragantamiento, para que sintonizaran la tercera cadena. Ya en la última tele, en color, se veían entre la bruma Antena 3 y Telecinco.

Cuando se apagaba el aparato empezaba una rutina a la que cogí apego. Mi abuela, primero, rezaba y después accedía. "Cóntame un conto". Casi siempre narraba el mismo. Hablaba de los Trotamúsicos, como la serie de TVE. Yo imaginaba su paso alegre por el pueblo, el jolgorio de aquellas canciones inaudibles, la personalización de las mascotas y el ganado. Situaba sus lugares de tránsito en el entorno de la casa del padre de mi tío, que murió siendo yo niño. Aquella es aún la ubicación que aparece 25 años después.

Unos amigos me contaron que su hija espera, con los ojos como platos, hasta que terminan de leerle un cuento. No desfallece, no se cansa, no perdona ni una coma. La madre suele dormirse primero. También lo hacía mi abuela. Avisaba del trance con unos silencios largos, fundiéndose en el abrazo dulce de la duermevela. Terminaba roncando de repente. A veces, su cabeza improvisaba cualquier digresión. "O conto así non é", le decía yo, indignado, despertándola. El bucle se reiniciaba. Crecer nos aleja de esa clase de momentos, construimos una vida individualista, y peor, y cuando queremos volver ya es tarde.