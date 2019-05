Las réplicas

Con las cosas como están, habría de ser muy ingenuo -o un marciano- quien esperase que el señor Núñez Feijóo iba a permanecer impasible ante la evidente ofensiva de una de las terminales más utilizadas por el PSOE en su tarea de preparar las elecciones gallegas del 2020: la sanitaria. No es un secreto que hace meses la oposición en su conjunto martillea los que cree puntos débiles de la Xunta, y de forma especial la política del Servizo Galego de Saúde. Busca el desgaste, que es una tarea más fácil que el apoyo, y aunque sus denuncias no siempre son justas ni ciertas, hallan campo abonado por la evidencia de que muchos son los pacientes y más escasos los recursos para atenderlos.

Ahora, en las vísperas mismas de la jornada electoral europea y municipal, don Alberto se ha despachado -se supone que a gusto- con un conjunto de medidas en los aspectos reivindicados con mayor fuerza. Así gestión, personal y medios materiales han sido objeto de una dotación económica importante que pretende estabilizar la situación general en un plazo razonable. Se supone que la inversión procede al menos en parte del superávit presupuestario rescatado del "embargo" silencioso del Gobierno central, y eso supone un tanto marcado por la Xunta. Punto.

(Quedan en pie las críticas expuestas en su día hacia la Ley exprés que desbloquea el control preventivo de Hacienda, pero hay que reconocerle al Ejecutivo autonómico que, puestos a echar pulsos, e incluso a articular jueves electorales al estilo que Sánchez aplicó los viernes, no tiene por qué dejarse llevar por la timidez. Al fin y al cabo, al autor del invento le funciona, y su corte poco podrá objetar a que alguien imite sus métodos, aunque ya se sabe que allí hay tan pocos escrúpulos como vergüenza. Así que, como dice el viejo refrán, a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Y por lo que a Galicia respecta, amén).

Así las cosas, es más que probable que los estrategas del PP, o al menos los del PPdeG, hayan espabilado por fin y comprendido que la ventaja notable que llevaba el PSOE en todos los frentes, incluido el de la propaganda, si no amortizarla es posible al menos reducirla, de forma que el hasta ahora partido hegemónico pueda salvar siquiera el banderín. Y ya iba siendo hora de que despertasen, porque como ellos saben aunque no lo reconozcan, el protagonismo solitario en el teatro no suele resultar del agrado de los asistentes a la función. Entre otros motivos porque el monólogo aburre más que el diálogo y que la polémica.

La réplica del jefe del Ejecutivo gallego ha sido, pues, casi tan fuerte como el terremoto sanitario contra su política. Cierto que ha estado favorecida por la más bien relativa credibilidad de los interpretadores de seísmos, pero en todo caso tiene gancho -y ahí está la Salud como segunda preocupación ciudadana en la encuesta de FARO- y supone una buena noticia acompañada de moraleja que quizá resulte útil para otras ocasiones. La primera, porque rectificar es de sabios y, la moraleja, porque quien reacciona pronto evita males mayores: don Alberto se retrasó y habrá que esperar para ver qué pasa. Hoy mismo, con otra huelga corporativo/electoral -que lo es, por más que traten de despistar- de los PAC, sin ir más lejos.

¿Eh...?