Pablo Iglesias y Amancio Ortega: razones y sinrazones

Supongo que, como gallego, veo a Amancio Ortega e Inditex con aprecio especial. Gracias a ambos, el bienestar económico de los gallegos es significativamente superior al que disfrutarían si Inditex tuviese su sede en Valencia, por ejemplo. Por eso me choca y me disgusta que no se le reconozca el mérito y valor.

Pablo Iglesias tiene razón en insistir en que la sanidad española debe depender del pago de impuestos. Tenemos una muy buena sanidad a un coste comparativamente bajo para los estándares internacionales. Sin duda, siempre podemos mejorar la eficiencia del gasto (podemos avanzar en la extensión de los fármacos genéricos, por ejemplo) y tiene todo el sentido reivindicar más recursos públicos, condicionado a decir primero para qué: no es cuestión de gastar más por gastar, el objetivo de los recursos adicionales debe estar claro.

Pablo Iglesias tiene de nuevo razón en que las donaciones no pueden sustituir el pago de impuestos. Y las donaciones no deberían ser una herramienta para lavar la imagen de quien trata mal a sus trabajadores.

Pablo Iglesias se equivoca cuando menosprecia el mecenazgo. Incluso con cuantiosos recursos públicos, el mecenazgo de todo tipo ayuda a involucrar y articular a la Sociedad civil; y proporciona fondos extra siempre bienvenidos.

Y, hasta donde yo sé, Pablo Iglesias yerra al meter en la misma frase a Amancio Ortega, unas malas condiciones laborales e impago de impuestos. Porque los trabajadores de Inditex están contentos; Inditex paga cientos de millones de euros de impuestos en España y las empresas del grupo no aparecen en las listas de morosos y defraudadores de la Seguridad Social. Inditex no es Amazon.

*Director de GEN (Universidad de Vigo)