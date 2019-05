Cantando bajo la lluvia, ché

Hoy me levanto en plan Gene Kelly, me cojo un paragüas, me calzo unos zapatos de claqué y me pongo a escribir oyendo "Singing in the rain", porque el cineclub vigués Sunset Boulevard presenta hoy mismo en la sala de conferencias de la Sede Afundación, a las 19 horas, "Cantando bajo la lluvia", con presentación, proyección y coloquio sobre este clásico del cine. Uno de los socios del flamante Cineclub, el médico Álvaro Martín, hará antes de la película un breve recorrido por el cine musical desde Fred Astaire hasta hoy y, tras la misma, otro de los socios, el informático Jaime Fernández Gutiérrez, hablará sobre el director Stanley Donen y los actores del filme. Todo esto me lo cuenta el tercer socio, el economista Sandro Escariz. Quien patrocina este evento es la consultora viguesa de Auren, formada por especialistas de diversas áreas entre los que yo conozco a los aguerridos abogados Juan Arnaiz y Javier Pascual Garófano, que además es profesor de Ética (qué falta hace) y experto en oratoria (que hace falta igual). Ya sabéis, hoy podréis entrar en la memoria del cine con esta película de los Sunset Boulevard.

Adolfo y Domingo, de charrada

¿A que no imagináis a quien me encontré en mi escapada de fin de semana a Salamanca? Pues al mismísimo diseñador Adolfo Domínguez presentando en la librería Letras Corsarias su libro " Juan Griego", un libro singularísimo y de muchas páginas que lleva escribiendo hace más de 25 años. Me sorprendió la erudición de este diseñador, al que al día siguiente vi en la Feria del Libro salmantino "largando" en una de sus casetas y comprando algún libro. En esa misma librería charra, "Letras Corsarias", asistí un fin de semana anterior a la presentación del libro del vigués Domingo Villar, "El último barco", en el que, por cierto, sale en la página 357 el suizo avecindado una parte del año en Hío Bruno Kammerer, de cuya interesantísima vida hemos hecho en FARO unas Memorias.

Atentos los del TDAH y TEA

Yo siempre le dije ala psicoanalista Cora Aguerre que iba a hacer todo lo posible por no visitarla nunca por razones profesionales aunque no me cansaría de hacerlo por razones de amistad. Bueno, a lo que voy es a avisaros a los interesados de que este sábado, 25, la Asociación Psicoanalítica de Galicia en la que Cora milita con otros como Arturo Camba, Begoña Olmedo, Camila Vidal... ofrece de mañana la XIX Jornada de los Colegios Clínicos con el tema " Entrar en análisis" . Por la tarde, tendrá lugar una mesa redonda abierta al público titulada " Aportaciones del psicoanálisis a la práctica clínica del TDAH (Trastorno de atención e hiperactividad) y el TEA (Trastorno del espectro autista)". Tendrá lugar en la Sala de conferencias de la Sede Afundación de Vigo (Policarpo Sanz, 24) y participarán en la mesa colegas de España con mucha experiencia en ambos campos, como Clara Bernat, que llega de Tarragona, Nieves González, que viene de Madrid,... y que harán aportaciones que seguro serán novedosas y de interés. El turno psicoanalítico de mañana de estas Jornadas comenzará a las nueve y media, hasta las 2, y el de tarde a las cuatro y media.Avisados quedáis.