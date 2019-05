Imposibles comunicaciones telefónicas

Quien tenga día para una cita médica o, en su caso, de rehabilitación y no pueda acudir, que no intente comunicar telefónicamente con el servicio para anularla e impedir que el turno quede vacío cuando puede ser ocupado por otro. Un paciente, que lleva esperando por la cita desde principios de febrero por indicación del especialista de turno, fue avisado por teléfono. para que acudiese a la misma el día 16. La fatalidad quiso que, por motivo familiar grave, hubo de viajar al sur de España con la inseguridad de que pudiese acudir a la cita por lo que, desde allí, llamó al mismo número (un número largo) para anularla, sin conseguir respuesta. Lo hizo entonces a la centralita de Montecelo donde, amablemente, y le pusieron con "Rehabilitación" pero a pesar de esperar y esperar, nadie respondió. Lo intentó durante tres días una y otra vez con idéntico resultado y desde la centralita acabaron dándole un número en teoría directo: lo mismo. Igualmente con admisión y con Atención al Paciente. De nuevo en contacto con la operadora ésta dice que no puede hacer nada y le muestra comprensión "porque yo también soy paciente" (dijo). La persona afectada lo intentó aún hasta el mismo jueves y a pesar de haberse pasado largos minutos al teléfono no consiguió su objetivo. Al final, un turno perdido. Una de dos, dice, o hay mucho o mucha inútil en ese servicio o están compinchados con Telefónica.