Las anécdotas de "El Chambo"

Hoy, Día das Letras Galegas, empiezo a escribir con la música de Xardín Desordenado cantando "Tanto de nada" un tema de la inolvidable Mary Carmen Kruckenberg que habla del paso del tiempo. Se la voy a enviar a Pepe Martín, dueño de El Chambo (México, 55) porque de eso, de tiempo que pasa, sabe mucho cuya tienda está llena de objetos caracterizados por haber vivido tiempos pasados, sean muebles, lámparas, de cumple... Me contaba Pepe el otro día muchas anécdotas que le han pasado en tal negocio, como las típicas del lenguaje: "Quería una croqueta" (por coqueta), "Este vidrio" (por vídeo) o "Quería una mesa de fornica" (por formica). También le pasó un caso, hace muchos años, en el que la familia había hecho una renovación y a los dos días vino una señora desesperada a por el colchón viejo porque ("tiña os ferriños alí"). Tres o cuatro veces le han llevado mesillas con las prótesis dentales dentro. En otra ocasión, la suegra vendió los muebles a un matrimonio durante su ausencia. Más común es el caso en que en trámites de separación un cónyuge intenta vender los enseres de ambos. ¡Ah, qué vida la del chambo!

El Dúo Dinámico llega a Vigo

No me lo puedo creer, el Dúo Dinámico actúa en A Coruña el 16 y supongo que mantendrá su paso por Vigo el 22 de junio, con 82 años cada uno. Ahí andan, con su gira 60 aniversario ("Que nos quiten lo bailao"). Una de las primeras canciones que recuerdo de cuando empecé a pensar en el amor es aquella de "Quince años tiene mi amor", y fue por culpa de dos tipos que se llamaban Ramón Arcusa y Manuel de la Calva. En esta cita única de la incombustible banda barcelonesa (pero muy española) con los escenarios herculinos y vigueses no faltarán himnos del pop como Amor de verano, Somos Jóvenes, Resistiré y ese Quince años que uno le cantaba a su primera novia cuando ambos teníamos esa edad. La cita, en el Auditorio Mar de Vigo a las 21.00 horas. Creo que llenarán porque hay en la ciudad muchos nostálgicos. Yo a mi novia de aquella no la llevaré porque no me dejará su marido. Entradas desde 30 euros, que podéis comprar o en Ticketea o en taquilla. Id ahorrando, corazones míos.

La memoria del pintor Barreiro

Atentos porque el próximo invitado a nuestra sección Memorias con sus dos páginas será un emigrante de Poio que medró en Latinoamérica pero después estamos preparando otras con el pintor José María Barreiro, que vive entre nosotros pero nació en Forcarei, tierra de pintores como Colmeiro, Laxeiro, Virxilio Blanco o Sucasas. Con Barreiro recorreréis no solo el París de Montparnasse sino el Vigo de otrora, de aquellos años 60 del arte en que por Eligio o La Viuda se daban cita diariamente poetas, periodistas, escultores, pintores, escritores y bohemios. El de Cunqueiro, Castroviejo, Eduardo Blancoamor, Celso Emilio Ferreiro, Sevillano, Belarmino, Segundo Mariño, Juan Ramón Díaz, Víctor de las Heras, Carlos Oroza, Méndez Ferrín, Laxeiro, Lugrís, Pousa, Abelenda, Lodeiro, Huete, Mario Grannel, los hermanos Quesada...