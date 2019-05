Una peseta y un caramelo

No hacía falta invocar al hombre del saco porque, en aquella época, el abuso de autoridad infundía el suficiente respeto. Le advirtieron que se cuidara de coger nada que no llevara su nombre. Una tarde se quedó con tres compañeros a barrer la escuela de la aldea. Vieron un caramelo sobre la mesa y, con la ingenuidad sin demasiada malicia de los años, consideraron justo repartírselo tras encargarse de la limpieza, como en efecto lo era. Dividieron el dulce en cuatro y cada uno se llevó su recompensa insignificante a casa. En la suya cayó una tormenta.

Me extraña no detectar ni rastro de rencor en su memoria cuando cuenta una anécdota parecida. De hecho, se ríe. Tenía una hucha de barro, con forma de pato, para reunir los exiguos ahorros que podía permitirse entonces. Necesitaba comprar algo para la escuela y decidió romper la caja del dinero, con la aprobación de su abuela. Cogió una peseta y la envolvió en un pañuelo. Cuando su padre descubrió la moneda, ese mismo día, más tarde, su versión no importó nada y tener un testigo fue inútil. No hubo clemencia, sólo sinrazón.

Nelson Mandela dijo algo que no impera siempre, como no sucedía en aquella casa de la aldea, como no ocurre en algunos hogares todavía hoy, transcurridos más de 50 años. "El amor llega más naturalmente al corazón humano que el odio". El cariño y la dulzura dejan un legado mejor. La bondad cuida y alimenta. El buen amor sobrevive a los obstáculos, tanto a la distancia como en especial al tiempo. En Qué vas a hacer con el resto de tu vida, Laura Ferrero recuerda la ocasión en que Patti Smith encontró una camisa perfecta para su marido. Cuando se disponía a pagar se dio cuenta de que llevaba muerto 6 años. Aun así la compró. Janis Joplin creía que la ambición no es procurarse éxito o dinero, sino amor, una meta bien difícil.

Me conmovió ver, 10 o 20 años después, a mujeres que son madres llorando por la felicidad de cuando fueron niñas huérfanas o desamparadas, pero encontraron un hogar cálido y bondadoso en la casa de acogida de las Hijas de la Caridad, en Mariñamansa. La congregación deja Ourense tras 30 años brindando atenciones y mimos a cientos de jóvenes, y el domingo, en una emocionante despedida, había tristeza y sensación de vacío pero predominó una lección. "Te miraba a la cara y sabía si estábamos tristes y si necesitabas un achuchón. Fue nuestra mamá. Te quería, sentías que te amaba", resumió con semejante belleza Susana Freitas, una de las primeras niñas de la casa. El amor no necesita apriorismos. El amor no viene de fábrica. El parentesco no basta. El cariño educa más y mejor.