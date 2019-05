Hoy habla Alicia de Clara Zetkin

Hace ya unos 30 años que Alicia Martínez del Burgo, a la que conocimos ya en los 80 en Vigo como activísima y conocidísima fundadora de Madres en Acción, se marcó el compromiso de reinstalar la figura de Clara Zetkin en la historia, y hoy da un paso crucial en ese sentido presentando un libro sobre esa alemana, de ideología comunista pero antes de nada luchadora por los derechos de la mujer. Los que vayáis hoy a las 7 de la tarde al auditorio de la ONCE no vais a encontrar una presentación al uso de este libro, publicado por la editorial sevillana Atrapasueños, que fue la que atrapó el viejo sueño de escribir este ensayo histórico que tenía como asignatura pendiente Alicia. Y os adelanto que utilizó una gran bibliografía sobre esta Zetkin, que fundó el primer periódico feminista, cofundadora el Socorro Rojo, organizó el movimiento de mujeres contra l I Guerra Mundial... Una historia apasionante la de esta mujer a la que le tocó dar en el parlamento alemán el discurso de apertura coincidiendo con la aparición del Partido Nazi y debió huir a la URSS, donde tuvo como gran amiga a la mujer de Lenin. De todo ello hablará hoy Alicia M. del Burgo en la ONCE.

Hilvanar el yoga con Agulla

Alicia del Burgo tenía como asignatura pendiente divulgar la vida de Clara Zetkin. Todos tenemos alguna, y una de las mías es hacer caso a Manuel Agulla, Madhana, director del Centro de Yoga Sananda en Vigo, para ir a alguna de sus clases. Bueno, solo lleva 30 o 40 años proponiéndomelo, porque yo siempre admiré el trabajo que ha hecho Madhana, pionero en su introducción en Galicia y que, a lo largo de 42 años, ha estado desarrollando múltiples actividades relacionadas con el mismo, ya sea neurociencia, psicología... en favor del bienestar del cuerpo y mente. Yo sé que en su centro se imparten estilos de Hatha Yoga: Vinyasa, Ashtanga, Power Yoga, Hatha Yoga, YogaTerapéutico, Iyengar Yoga, Kalari Yoga y otros métodos que para contaros he apuntado, porque de eso, como de casi todo, no entiendo casi nada. Precisamente el próximo encuentro trata de Filosofía, Yoga, Meditación y Neurociencia. Bueno, ya iré.

Y con "el paisa" a su Mapuche

Me fui con Ignacio y Duarte Franco, conmigo tres generaciones masculinas de mi tronco bautismal -pater, filius et nepos- a comer al refugio gastronómico del "Paisa", o sea de Carlos Alberto Ortiz Louzán, que antes tuvo El Paisanito en Bouzas y Areal y hace tiempo tiene el Mapuche en Canceleiro, 9. Hablo del "refugium pecatorum" al que vamos los que buscamos un lugar de asilo del acoso vegano. Hablo del reino del entrecot, el bife, el solomillo y la picaña, a la vez marquesado de la parrillada con chorizos criollos, mollejas, morcilla salada y otras delicatessen carnívoras, sin que falte la pasta frola o el bacalao y, cómo no, hablo del soberano de los gin tonics, con su colección de varios cientos de marcas. Y tras los entrantes atacamos con éxito dos chuletones de angus con buenas patatas cuyo sabor reforzó los lazos familiares.