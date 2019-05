No Vigo de Manuel Antonio

Aos amigos do café De Catro a Catro: pioneiros manuel-antonianos

Aínda que ligado a Santiago, a Padrón, a diversos portos do mundo, naturalmente ao seu Rianxo natal, a cidade do poeta Manuel Antonio foi Vigo. En Vigo estudou a carreira de Náutica e, moitos anos despois da morte del, a antiga Universidade Laboral do Meixoeiro recibiu o nome de Manuel Antonio. O mellor escritor das vangardas hispánicas, Manuel Antonio, pasou polo mundo coma un meteoro. Durou pouco e emitiu fogos múltiples e complexos. Levamos tempo insistindo en que o "Navy Bar" dun dos seus mellores poemas é transposición creacionista dun auténtico e real Commerce Bar, ou Bar Comercio, que aínda traballa, con outro nome, nas Avenidas. Para as varias xeracións das Irmandades da Fala, Vigo tiña que convertirse na grande capital económica e cultural de Galicia. Manuel Antonio era deste dictame.

A toponimia non existe nos poemas non localizados, nin localistas, de De Catro a Catro, o seu único libro publicado en vida. Cunha excepción. No medio da imaxenería rupturista, salta o nome da cidade: Vigo está moi lonxe. O actual CIFP Manuel Antonio rendeulle recentemente homenaxe ao grande poeta de Rianxo que puxo Vigo no centro dos seus versos. Consistiu nun libro colectivo editado por Hércules cunha magnífica capa de Pulido, e, tamén, nun acto de homenaxe no que tomou a palabra o biógrafo e intérprete maior de Manuel Antonio que é X.L. Axeitos. Como Manuel Antonio pertence a aquela caste de autores, na que figura Cervantes, cuxa vida é cuase tan atractiva coma a súa obra, Axeitos falou no Meixoeiro dunha e doutra. Fíxose unha exposición na que figuraron obxectos e referencias físicas e reais de Manuel Antonio, asistida pola fundación Barrié. Hai moitos anos, o grupo de intervención poética Rompente, liderado ao tempo por Reixa, emitiu un manifestó no que se lle pedía aos reaccionarios que quitaran as súas suxas mans de Manuel Antonio.

Nesta celebración viguesa do poeta todas as mans que interviñeron eran limpas e o altísimo poeta foi debidamente cumprimentado, como o Dante quería que fose o mestre provenzal. O conxunto dos actos do CIFP Manuel Antonio, cuxo director é Rubén Otero, foron dirixidos e coordinados polo profesor Julio Alonoso. Agora só resta esperar que, un día o concello de Vigo lle erga un monumento condigno a Manuel Antonio. Nalgún punto non demasiado alonxado das docas comerciais, a poder ser.