La hemeroteca del Decano

Hace 130 años | 13-05-1889

Celebraciones en Bouzas

"A pesar del fuerte Norte que sopló ayer tarde, se vio en extremo concurrida de vigueses la vecina villa de Bouzas, siendo considerable el número de carruajes que prestaron servicio al público". La crónica de la celebración publicada en el diario decano agregaba también que la Banda de Música del Regimiento de Murcia había tocado durante tres horas "bonitos bailables en aquella alameda". Por la tarde tuvieron lugar en la iglesia parroquial la novena a San José con el posterior "conmovedor sermón de despedida de R. P. Díaz de la Compañía de Jesús".

Fin de la cuarentena en San Simón

El diario decano publicaba una información en la que anunciaba que los pasajeros del vapor La Plata podrían por fin abandonar el lazareto de San Simón. "Mañana obtendrán libre plática", apuntaba la noticia. Los viajeros procedían de América del Sur y habían pasado en la isla confinados un total de quince días de cuarentena al llegar algunos de ellos enfermos.

Hace 100 años | 13-05-1919

Asamblea de las industrias pesqueras

La Asociación Nacional de Industrias Pesqueras y sus derivadas se había reunido el día anterior. El motivo principal de la asamblea había sido "la necesidad de defender enérgicamente los derechos de los pescadores españoles para pescar sin trabas en los mares libres inmediatos a las costas portuguesas, derechos que pretende anular la disposición del Gobierno portugués de junio de 1917, ampliando la jurisdicción de las aguas de sus costas en seis millas". En este sentido, instaban a anular esta medida "por ser contraria a los derechos de España" y recordaba que el límite de aguas jurisdiccionales "se mantiene a tres millas para todos los demás pescadores del mundo".

Junta local de Sanidad

La Junta local de Sanidad había aprobado solicitar autorización para que los viajeros que llegaran enfermos en los barcos trasatlánticos fueran hospitalizados en el lazareto de San Simón. El objetivo era evitar contagios de las posibles enfermedades que padecieran.

Hace 50 años | 13-05-1969

Primera escala en Vigo del "Enrico C"

El Enrico C, de la armadora italiana Línea C, había realizado el día anterior su primera escala en el puerto de Vigo tras el inicio de sus viajes regulares entre ambas orillas del Atlántico. Procedía de Buenos Aires, de donde había partido el 28 de abril "transportando para Vigo un total de 301 pasajeros y 10 automóviles" tras realizar escalas en otras ciudades americanas. Iba en tránsito hacia Génova, donde desembarcarían las otras 902 personas que viajaban en el barco.

Concurso nacional de coros y danzas

Un total de trescientos bailarines y cantantes habían participado la tarde anterior en el XVII Concurso Provincial de Coros y Danzas. Celebrado en el entonces Teatro García Barbón, habían subido al escenario diecisiete formaciones folclóricas de toda la provincia. La muiñeira fue la gran protagonista de una celebración en la que también tocaron sesenta y ocho gaiteros ante un patio de butacas lleno de un público que no paró de aplaudir a los participantes durante toda la gala.