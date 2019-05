En ocasiones tenemos la oportunidad de observar algunas escenas que nos ayudan a comprender mejor nuestra época. Un ejemplo de ello es lo que ocurrió en la BBC hace un par de días. Ben Shapiro, joven celebridad de la nueva derecha estadounidense, fue entrevistado por el veterano periodista británico Andrew Neil. El interrogatorio transcurría con normalidad hasta que Neil comenzó a preguntarle a Shapiro sobre la ausencia de un proyecto atractivo en el Partido Republicano, sugiriéndole que la mayor parte de las ideas (asistencia sanitaria universal, aumento del salario mínimo a 15 dólares por hora, un programa medioambiental para toda la nación impulsado desde el Congreso, etc.) ahora proceden de la izquierda. Después de la respuesta de Shapiro, en quien ya se podía detectar cierta extrañeza debido a la forma en que estaba siendo entrevistado, Neil mencionó también la controvertida ley aprobada recientemente en el Estado de Georgia, con la cual una mujer podría ser condenada a treinta años de prisión tras tener un aborto espontáneo, añadiendo que esas "políticas extremistas" parecen hacernos retroceder a la Edad Media.

Fue entonces cuando Shapiro, visiblemente molesto, manifestó su indignación. "¿Eres un periodista objetivo o un periodista de opinión?" El presentador, me temo que intuyendo cómo iba a acabar la discusión (y quizás algo entusiasmado por eso), se limitó a explicar algunos aspectos olvidados del oficio, recordándole al comentarista estadounidense que su trabajo consistía en plantearle a sus invitados visiones opuestas a las suyas. Es decir, que si, en vez de un conservador radical, tuviera delante a un proabortista, haría lo mismo pero en sentido contrario. "Soy un periodista que hace preguntas". Esto confundió todavía más a Shapiro, quien insistía en cuestionar la imparcialidad de su interlocutor porque este último había insinuado que quienes apoyan la posición "provida" en el debate del aborto no son más que unos bárbaros. "¿Por qué no admites que eres de izquierdas?". El periodista ya no podía contener las carcajadas. "Si supiera lo ridícula que es esa afirmación, señor Shapiro, no la hubiera realizado".

Andrew Neil continuó repasando algunas declaraciones de Shapiro, como cuando éste definió el discurso del Estado de la Unión pronunciado por Barack Obama como "la mentalidad fascista en acción", o cuando dijo que los judíos que votaron por el expresidente "solamente son judíos en el nombre" (Shapiro es judío), o cuando afirmó que "a los israelíes les gusta construir y a los árabes les gusta bombardear y vivir en aguas residuales". El comentarista estadounidense acabó abandonando el programa, pues todo aquello le parecía una "pérdida de tiempo", no sin antes recordar que él es popular y al presentador de la BBC no lo conoce nadie. El video de la entrevista ha provocado numerosos y maliciosos comentarios en Gran Bretaña y en Estados Unidos. "La relación especial". No hay duda de que en la prensa británica se han divertido mucho más que sus colegas norteamericanos reseñando el encuentro entre estas dos personalidades. Aunque el primero en analizarlo (o autoanalizarse) fue el propio Shapiro, que pidió inmediatamente disculpas en su cuenta de Twitter y confesó que Neil lo había "destruido" porque, al no estar familiarizado con su trabajo y no prepararse bien la entrevista, malinterpretó su antagonismo periodístico confundiéndolo con activismo político.

Ocurre que el presentador de la BBC no es precisamente un progresista. Escéptico ante el cambio climático, Andrew Neil, editor de The Sunday Times bajo el mandato de Rupert Murdoch (se convirtió en uno de sus hombres de confianza), apoyó la invasión de Irak y defendió el Brexit. En abril de 2018, Owen Jones, escritor y columnista (este sí) de izquierdas, publicó un artículo en The Guardian en el que cuestionaba la presencia de Neil en la cadena pública británica porque un "admirador de Margaret Thatcher" que representa "el dominio de la derecha en los medios de comunicación" no puede ser parte de una institución que presume de neutralidad. (Neil se vio involucrado en una controversia cuando, como editor de The Sunday Times, decidió contratar a David Irving, un negacionista del Holocausto, para traducir los diarios de Joseph Goebbels). De ahí las carcajadas de Neil, quien sin duda salió bien parado de este diálogo, pues podrá pasearse por las calles de Londres con una medalla del oficio concedida por sus adversarios. Shapiro, un influencer con millones de seguidores en las redes sociales que suele presentarse como un adalid de la libertad de expresión, recibió una lección simple pero inolvidable: los periodistas hacen preguntas, en ocasiones incómodas, y un invitado, a ser posible, debería saber con quién está hablando. Sin embargo, el joven conservador no se preocupará mucho por esto, ya que seguirá siendo mucho más popular que Andrew Neil y que cualquier otro periodista de la BBC, aunque no sea capaz de contestar a las preguntas.