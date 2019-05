Un mar que no es de todos

La próxima cita electoral nos va a permitir a los gallegos elegir a aquellos que en los años venideros van a tener en sus manos buena parte de nuestro futuro ciudadano. Y, aunque es en el ámbito autonómico donde el sector pesquero se juega buena parte de su presente y futuro, en esta oportunidad no elegiremos a los representantes del Parlamento gallego, con lo que el gobierno de la Xunta continuará en las mismas manos.

Pero miren por dónde, los ayuntamientos gallegos sí tendrán que elegir a sus gobiernos y, conocedores los políticos de lo que la pesca significa para esta comunidad autónoma, hacen un guiño a los marineros tratando de que estos les apoyen para llevar a cabo una política que no sea ajena a los problemas del sector.

No son uno ni dos los partidos que optan a gobernar en ayuntamientos gallegos que están verdaderamente interesados en sacar del ostracismo en el que se halla a la pesca de bajura, esa gran desconocida para el Parlamento Europeo. Partidos que incluyen en su programa de gobierno acciones directas para con la pesca y los pescadores. Incluso para esas 700 gallegas que representan físicamente a las rederas de un sector tan "vaciado" de contenidos como dicen está la zona interior de la Península Ibérica.

Nunca he visto tanto interés político -de ámbito municipal- en significar en sus programas de actuación lo que, probablemente y si cumplen lo que dicen van a hacer, será bien recibido por un sector que solo sabe dar porque nunca recibe más allá de lo que se paga por sus productos marinos. Como si el mar no fuese de todos, como si el mar no rindiese económicamente para las entidades de cobro, para los bancos, para el comercio, para la hostelería...

¿De qué vivirían nuestras villas y pueblos marineros de no ser por la pesca y el marisqueo que, cada poco tiempo, rinden cuentas en bancos y cajas de ahorro?

Siempre se ha dicho que somos un pueblo marinero, Galicia, que vive de espaldas al mar a pesar de tener este allí a donde se mire. Pero en los ayuntamientos, hasta hoy, solo se tratan asuntos de la pesca, del mar, cuando se produce un naufragio y hay que publicar una necrológica. Hora es de llevar al salón de sesiones cuestiones que tienen que ver con la vida diaria de aquellos que pasan más horas en el barco que en su domicilio.

Y sin embargo el mar es, como ya se ha dicho, de todos. Incluso de aquellos que solo tienen al mar como un simple vertedero. Por esto, que los nuevos ayuntamientos se preocupen por él, por sus cuitas, me parece una excelente noticia.