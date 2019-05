Las memorias de Butragueño

¿Sabéis quién es Eduardo Butragueño Cerviño? Quizás su familia en Vigo sí pero él, nacido en Aldán, lleva gran parte de su vida en Barcelona, donde se jubiló como profesor titular de Historia del Derecho. Eduardo, que tiene un historial de izquierdas, juzgado por el TOP y encarcelado hace muchos años, militante en su tiempo del PSUC (rama del PCE en Cataluña), es uno de los intelectuales constitucionalistas que han defendido la idea de España en medio de las grandes presiones del soberanismo catalán y que nunca ha entendido a una izquierda que no sea internacionalista. Su firma en muchos manifiestos constitucionalistas contra el separatismo está siempre presente, en una actitud valiente que no le reporta beneficios a todos los que como él dan la cara desde el mundo universitario y adyacentes. Pues os hablo hoy de Eduardo porque mañana será el protagonista de nuestras Memorias en el suplemento dominical, y a mí me ha encantado cómo las ha contado desde sus recuerdos primeros en la ría de Aldán, su establecimiento en Vigo con la familia, su desplazamiento a Cataluña y trabajo en la Universidad, sus opiniones sobre el populismo y el independentismo... Os aconsejo su lectura.

Celia y la Coral Casablanca

Hemos visto nacer en Vigo como actriz a Celia Freijeiro, su marcha a Madrid, su asociación teatral inicial con la también viguesa Marta Larralde, su aparición en películas y series televisivas... Pues bien, hoy Celia, hermana del también actor Pedro Freijeiro e hija de Olga y del pintor Rafa Freijeiro, que con Aixa Villagrán y Leticia Dolera y su serie para Movistar "Vida perfecta" ha recibido dos premios en Cannes, estará en Vigo. ¿Por qué? Pues no de vacaciones sino porque hoy se verá y oirá en Vigo, a las ocho y media en el teatro Afundación, el 62 concierto de primavera de la Coral Casablanca. Y ella será la presentadora. Al director de la coral, Óscar Villar, le gusta que la presenten artistas de Vigo.

Adriana y Pepe fueron de boda

Los divorcios en España siguen creciendo pero, por fortuna, hay quienes los contrarrestan y contra la decepción ponen la esperanza, contra el desamor el amor que florece. Y es que, aunque parezca que cada día hay menos bodas, es todo lo contrario: los últimos datos nos muestran un crecimiento interanual de su número. Por ejemplo, la que hubo hace unos días, en realidad un bodón, en el Pazo de Touza por causa de un pacto entre Adriana Cendón Martín y Pepe Molina Bandín,, que decidieron iniciar una nueva vida en común como lo pueden confirmar los casi 280 invitados. Me cuentan que hubo emoción, claro, y casi encantamiento, buen rollito en el ambiente y mucho gusto en el andamiaje corpóreo, las vestiduras. ¿Nombres? Pues podríamos citar a Javier Tato y Cacho Domínguez, Carmen Goicoechea, Gabriel Fernández Vizoso, Javier Pérez Villanueva, Gloria Vilar, Ana Troncoso, Jero Martín, Paco Traspuesto, "Mami" Susi y su sobrinería política los Fernández Piña, Nuria Fábregas, los Larrañaga Mariño, Nemesio Barxa, Maribel Collazo, Nati Alfonsín, Julián y Toño Fernández Martín. Alicia Guitián, Pilar Tejo... Larga vida al amor entre las partes.