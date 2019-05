En las coplas de Mayo caben todas las primaveras

La primavera es la época de mayor identificación con la naturaleza cuyos testimonios se remontan a los tiempos precristianos de la cultura céltica. Durante siete siglos los romanos también asimilaron esta tradición galaica en honra al renacer cíclico del mundo vegetal. Sin embargo el carácter festivo de la Festa dos Maios pertenece al romanticismo, cuando las élites de la nobleza se ausentaban de las localidades para no oír las coplas de la crítica social.

Las Festas dos Maios, como los Carnavales, cumplen una función con la que la gente se identifica: la crítica al orden social a través de sus cánticos y formas. Esta conmemoración de la memoria popular es un símbolo más de nuestro patrimonio, cuyas costumbres se reactualizan y transforman continuamente. Todavía recordamos aquellas coplas cargadas de sinónimos cantados bajo la censura del franquismo, cuya capacidad expresiva de las letrillas bordeaban la permisividad y creaba en las gentes una conciencia de pertenencia y cohesión de la comunidad.

Sin embargo, la documentación letrística de diferentes épocas históricas, digna de estudio etnográfico, nos muestra que la Festa dos Maios reafirma la estructura caciquil galaica como fiel aliado del poder. Estas denuncias recitadas en torno al monumento de flores y hojas a lo largo de los siglos, en realidad son contribuciones al mantenimiento del mismo orden social. La fiesta milenaria de los mayos es un símbolo de la transgresión autorizada que no desestructura ese orden establecido, todo lo contrario, refuerza las viejas leyes en clave jocosa. La Santa Inquisición lo ha entendido muy bien durante sus ciclos de permisividad festeira. Las instituciones públicas y la autoridad municipal sobre todo, que antes eran el objeto de las críticas, se convirtieron hoy en los patrocinadores de esta fiesta popular por entender que una vez finalizada la denuncia de la copla, se diluye el espíritu crítico y se constituye de nuevo la sumisa disciplina urbana o religiosa al concluir el día.

Afortunadamente la globalización y el consumismo todavía no han ganado la batalla a la cultura popular. En nuestra sociedad existe una especie de intransigencia identitaria frente a los procesos demoledores de la sociedad de consumo, enriqueciéndose con nuevas formas de expresión. Aunque no todas las manifestaciones del pasado se transforman en tradición, la Festa dos Maios es un bien cultural intangible que rompe el hábito del silencio y las normas de censura y contención, generando una crítica cultura popular. Si la cultura material e inmaterial es indisociable, los Maios cumplen una función identificadora porque sus símbolos y representaciones forman parte del patrimonio de bienes culturales. Además, aunque nuestros sueños no caben en unas coplas, siguen siendo necesarios los Maios con sus recitales, porque un pueblo no es verdaderamente libre mientras que la libertad no esté arraigada en todas sus costumbres e identificada con ellas.

*Miembro del Instituto de Estudios Vigueses