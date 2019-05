La revancha

Con la bandera que señala el comienzo oficial de la segunda campaña electoral en un mes, corren el riesgo, los partidos damnificados en la primera, de considerar esta como una revancha. Y también los beneficiados que la planteen solo a modo de confirmación de su éxito anterior. Y se habla de "riesgo" porque ambas posturas suponen de algún modo olvidar o minusvalorar el sentido propio del 26-M y, también, ignorar las cuestiones que por su propia naturaleza necesitan enfoques concretos, limitados territorialmente pero siempre en el marco de una visión coordinada. Y no tenerlo presente quizá resulte dañino.

Quedó dicho ya, pero no estorba insistir, que esta campaña -como la europea- plantea una excelente oportunidad para que se abra por fin un debate global -que ha de prolongarse, como es lógico, porque no resulta cosa de quince días- acerca de cuál es, y cómo debe cambiar si es necesario, el rol de los ayuntamientos, la urgencia de reducir su número en función de la población y de los servicios a prestar, etcétera. Y desde luego, también para aportar ideas sobre cómo han de corregirse no solo sus papeles en el equilibrio de las propias comunidades, sino también la estructura económica y administrativa que les permita mejorar.

(En este sentido parece oportuno, sin la menor intención de inmiscuirse en las ofertas de los Partidos, tener en cuenta que la coordinación y encuadre de las políticas locales se va a plantear desde la visión general de los diferentes grupos. Y que eso necesitará algo más que detalles o matices para no caer en el riesgo citado de perjudicar la óptica local. El PSOE, por ejemplo, buscará extender el indudable fortalecimiento de don Pedro Sánchez tras el 28-A y obtener resultados, en autonomías y ayuntamientos, que encajen con su concepto territorial del Estado, que ya se intuye con el señor en el Senado.

A la vez, los partidos de la otra orilla política habrán de reflexionar, si aún les queda tiempo y cerebro, sobre el lamentable espectáculo de sus peleas por ser segundos en un terreno general donde solo sirve llegar primero y que además no proporcionan otra cosa que pérdida de paciencia entre los electores y de peso a su imagen. Y en cuanto a los extremos, unos tendrán difícil llegar u otros mantenerse, de forma que o buscan su fuerza en lo cercano -porque lo otro ya se vio que apenas llega para soñar o servir de bisagra- o tendrán que resignarse a esperar otra ocasión. Y no les sobra paciencia, sobre todo entre los mal avenidos).

Sea como fuere, y dado que tanto los dirigentes como los candidatos son ya mayorcitos para saber lo que les conviene, y por tanto no necesitan opiniones ajenas ni probablemente las tendrían en cuenta, habrá que atender a cuanto digan estos días y comprobar el resultado que obtengan si lo que buscan es la revancha o la confrontación. Lo malo de una u otra opción es que ambas relegan a los y las votantes a un plano inferior al que les corresponde y a su voluntad a una moneda de cambio. Y eso, se mire como se mire, es mal asunto y, de paso, un mal negocio.

¿No...?