El populismo y los Simpson son amarillos

En esta vida hay muchas cosas amarillas. Amarillo es el submarino de los Beatles y el uniforme del Villareal C.F. Amarillo se llama también a un tipo de periodismo que crea falsas noticias y las mantiene como verdaderas a lo largo del tiempo para manipular a la opinión pública. El populismo, esa enfermedad de la política que tanto éxito tiene estos años, también es amarillo. El populismo, como esa prensa, sólo trata de engañar para convencer, y la forma de engañar, decía Gustave Le Bon, es la afirmación sencilla, desprovista de todo razonamiento o prueba y su repetición constante. Y en Vigo esto lo conocemos bien.

El populismo socialista vigués afirma que el Hospital Público Álvaro Cunqueiro es privado. Prueba, ninguna. El juez confirma que es público, pero ellos, lo repiten.

En Vigo no tenemos instituto en Navia porque el ayuntamiento no cede los terrenos donde construirlo ni aprueba el Plan Parcial, pero el alcalde socialista afirma que la culpable es la Xunta. No lo demuestra, no puede, pero lo repite.

Y lo mismo respecto de Ryanair. El alcalde socialista acusa falsariamente y sin pruebas, porque no existen, a la Xunta de pagar a esa compañía por irse de Vigo. Y lo repite, populismo amarillo.

El populismo hundió pujantes ciudades como Detroit, y países enteros en Hispanoamérica que en el pasado eran destino de gallegos. Ahora son ellos los que vienen a Galicia escapando de las crisis creadas por esos populismos. Seguro que ninguno de los votantes de Detroit ni de esas Repúblicas pensaron que les podría suceder, pero sucedió. La herencia de los populistas la pagan los hijos de los que les votaron.

En el capítulo 200 de la serie "Los Simpson", Homer, el ineficaz padre de la familia, se presenta a un cargo público. Promete lo que no podrá hacer, afirma que es el "más colgado y colocado", mitinea en conciertos, apela al sentimiento patriótico? y actuando de esa manera tan populista gana. Y durante un tiempo, mientras dura el dinero ahorrado por su predecesor, las cosas funcionan, pero al final su desastrosa gestión es de tal magnitud que hasta tienen que cambiar el pueblo de lugar. Fíjense, Homer Simpson como el populismo socialista es amarillo. Pero ¿queremos que Homer Simpson nos gobierne?

*Delegado de la Xunta de Galicia en Vigo