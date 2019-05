Luis Taboada, maestro republicano y galleguista

El pasado 14 de abril se cumplían los 88 años de la proclamación de la 2ª República en nuestro país, y la asociación ourensana "Amigos da República" lo celebraba con un interesante programa de actos en el Liceo de Ourense, a base de charlas, mesas redondas y la proyección de un documental sobre Camilo de Dios. El programa se cerró el domingo día 14 con un homenaje en el cementerio de San Francisco a los muchos asesinados y fusilados por los fascistas seguidores del dictador Franco. Ourense y su provincia fue uno de los lugares donde mayor represión hubo, especialmente contra los muchos maestros republicanos formados desde el inicio de la República, y ya antes, bajo el modelo del denominado "Plan Profesional de 1931 de formación de maestros". El mejor modelo de la historia de la educación en España, todavía no superado en el día de hoy. Neruda, en su libro de memorias, comenta que fue en Ourense donde, a partir del golpe franquista del 18 de julio de 1936, mayor represión hubo sobre el magisterio. Porque aquí existía la famosa "Asociación de Trabajadores de la Enseñanza" (ATEO), que durante un tiempo dirigió el maestro Albino Núñez, hasta que se marchó como director escolar a un colegio de la ciudad de Coruña. A esta asociación pertenecieron destacados educadores y maestros de nuestra ciudad y provincia, todos ellos represaliados de una u otra forma, asesinados y fusilados, y algunos se salvaron al lograr escapar. Infelizmente, el libro de socios de esta asociación se encontraba en la "Casa do Pobo", próxima a la Escuela Normal y a la cárcel de la calle Progreso, y los falangistas lo encontraron y conocieron la lista de todos los maestros que pertenecían a esta agrupación docente. Que publicaba aquella interesante revista Escuela del Trabajo, hoy conservada en el Archivo Provincial. Entre las personalidades ourensanas a las que le estamos dedicando nuestra serie de artículos, del mundo de la cultura, la literatura y la educación, sacamos a la luz hoy el dedicado a Luis Taboada Camoeiras (1918-2010), excelente maestro galleguista y republicano. En otros próximos hablaremos del propio Albino Núñez, abuelo del famoso gaitero Carlos Núñez Muñoz y bisabuelo del músico de trompa ourensano Guillermo Núñez, de Manuel Luis Acuña, Jacinto Santiago García, Armando Fernández Mazas, José Sueiro Martínez y Antonio Vázquez Martín.

Luis Taboada nació en Ourense el 18 de marzo de 1918, en la casa familiar número 37 de la calle Porta da Aira, del casco antiguo de esta ciudad. Falleció en Vigo el 19 de agosto de 2010, con 92 años de edad, y sus restos descansan en el panteón familiar del cementerio de San Francisco. Durante la Dictadura de Primo de Rivera, por decisión de su padre, realizó los estudios primarios en la Escuela Laica Neutral, situada muy cerca de la iglesia de la Trinidad y posteriormente en la calle Reina Victoria. Esta escuela estaba dirigida por Hipólito Sinforiano Luengo, maestro zamorano con formación librepensadora, y su esposa Teresa Roqueta. De ella recibió no pocas influencias Taboada Camoeiras, pues la escuela laica le daba una gran importancia a la formación cultural y científica, a la moral cívica y a la urbanidad, con una grande base ética y social, respondiendo a la imperiosa necesidad de promover la educación y la cultura entre las clases populares, los trabajadores y los campesinos. Por ello, no aceptaban sus dirigentes la escuela privada profesional y no confiaban tampoco en la deteriorada escuela pública del momento, al estar controlada por intereses ideológicos de los políticos que detentaban el poder en cada localidad, sin ningún valor democrático. Al cumplir los 11 años de edad, luego del fallecimiento de su padre, en 1929, decide ingresar en la Academia General, situada en la calle de la Libertad, que dirigía el famoso maestro Manuel Sueiro, padre de José Sueiro Martínez, también excelente maestro republicano, perteneciente a una familia que nos dio importantes educadores y que mantuvieron un centro modélico de enseñanza frente a la Alameda, donde se formaron muchos ourensanos y ourensanas. Cuando tenía 17 años, en 1935, ingresa en la Escuela Normal de Ourense, para realizar los estudios de Magisterio, dentro de la quinta promoción del Plan Profesional republicano de 1931 para la formación de docentes de educación primaria. En medio de sus estudios de magisterio se produce el golpe de estado fascista, el 18 de julio de 1936, y Luis Taboada fue denunciado y detenido, teniendo que incorporarse a la fuerza para salvar su vida, contra su voluntad, al ejército franquista, igual que le ocurrió a muchísimos gallegos. Terminada la infame guerra civil, volvió a la Escuela Normal para terminar sus estudios que había iniciado con la República, participando en aquellos cursos intensivos y de formación acelerada que se establecieron en los primeros años de la postguerra. Como había estado afiliado a las Mocedades Galleguistas, desde que tenía 14 años, recibió algunas amenazas y represión, pero pudo acabar la carrera y obtener el título de maestro nacional, que era como se denominaba. Con mucha suerte, durante 34 años, ejerció de maestro en la escuela de Boimorto-Vilamarín, cerca de las localidades de Bouzas y Tamallancos. Curiosamente, en esta escuela había hecho sus prácticas escolares en el año 1941. Cuando en 1975 se inaugura el Grupo Escolar de Cambeo, hoy con el nombre de "Antonio Failde", las escuelas de la comarca se integran en el mismo y Taboada pasa a ser maestro en este centro, y por unos meses también director, hasta que finalmente concursa y logra plaza en el Colegio Público "Lagoas 1" de nuestra ciudad, donde ejerce como profesor de lengua gallega en el ciclo superior de EGB, que era su verdadera ilusión y su sueño desde hacía más de sesenta años. Al cumplir la edad reglamentaria, en la década de los ochenta, se jubila como maestro, pero continua desarrollando su magnífica labor cultural y galleguista de servicio a su país. Al producirse la transición política, después de la muerte del dictador, se afilia al Partido Galeguista nuevamente creado, y más tarde al Partido Galeguista Demócrata. Por un poco tiempo antes perteneció al PSG (Partido Socialista Galego), pero mantenía la nostalgia del galleguismo republicano, y los miembros socialistas comprendieron bien su deseo de integrarse en el partido galleguista nuevamente creado. Su hijo José Manuel Taboada, su nuera Graciela González Jelusich y su nieta Adriana Taboada González, que residen en Vigo, conservan con gran dignidad la memoria del padre, suegro y abuelo.

El 14 de abril del año 2000 la ourensana "Asociación de Amigos da República" le tributó un merecido homenaje, del que se conserva una interesante monografía ilustrada, editada en 2002 y coordinada por el periodista, nieto de Leuter González Salgado, Xosé Lois Carrión. Por su parte, la Facultad de Educación ourensana, en 2005, le tributó otro homenaje, al considerarlo como "Maestro gallego distinguido", y ya antes, en 1993, se le reconoció su trabajo a favor de la renovación pedagógica de nuestra escuela. En 2007 recibió la medalla de oro del Partido Galeguista, y el 5 de noviembre de 2010, de forma cooperativa, el Ateneo y el Ayuntamiento de Ourense, le tributaron un homenaje póstumo, en el que participaron numerosos ourensanos y muchos de sus amigos e intelectuales de la ciudad.

Luis Taboada era un maestro freinetiano, que ponía en práctica en sus aulas las técnicas didácticas del pedagogo galo Celestin Freinet, y especialmente la de la investigación del medio y la elaboración de monografías por parte de los escolares (Freinet la denominaba "Biblioteca del Trabajo"), sobre temas del entorno natural, artístico y social. Y también los textos libres, el trabajo cooperativo y en equipo, el cálculo vivo, la correspondencia interescolar, el huerto escolar y las salidas y paseos para conocer el medio y el entorno. Todo ello teñido de galleguismo republicano, que hacían de Taboada un modelo de educador.

Como persona era enormemente afable, alegre, siempre con humor, y tenía una gran humildad. Por la gran ilusión que tenía por el regreso de la democracia, fue el primero en ejercer el voto al nuevo Estatuto de Autonomía en su colegio electoral de Ourense, en la transición. Después de su jubilación ayudó de manera fundamental a recuperar la memoria histórica, educativa y cultural de nuestra ciudad. Siempre que podía participó en todas las actividades culturales que se desarrollaban en Ourense, y especialmente en las relacionadas con la cultura de nuestra tierra. Era normal verlo en los salones y aula del Ateneo en la Torre, con el que colaboraba asiduamente, y también en la Agrupación Cultural Auriense, en la Universidad y en las aulas de cultura de la Caixa de Galicia y de Caixa-Ourense. Primero en Ourense y luego en Vigo en los últimos tiempos de su vida, a donde marchó a vivir en casa de su hijo. Prefería escuchar antes que hablar, debido a su grande modestia, pero fueron muy importantes sus tertulias en la radio y el servir de fuente viva a los investigadores de la historia educativa gallega, especialmente del periodo republicano y del tiempo posterior a la guerra civil.

Siempre comentaba a sus amigos y contertulios que de por vida se consideraba republicano y galleguista. Y también que le encantaba leer y estudiar la historia de nuestro país, y que tenía una estupenda biblioteca en su casa. Además era un experto lingüista y uno de los primeros profesores de lengua gallega. Y un hombre de gran saber y sensibilidad que poseía, sin embargo, quizás por ello, una gran humildad y humanidad. Es significativo lo que su hijo dijo de su padre en su momento: "Mi padre era un hombre entrañable, el cual me acompañaba siempre a cualquier actividad que realizara, aunque él no participase" , y "Era un enamorado de su profesión de maestro. Nada más jubilarse todavía iba al colegio junto a sus compañeros docentes por si tenían que ausentarse por algún motivo, y cubrirles esa hora que necesitaban".

Francisco Rodríguez Fontarigo, para el MUPEGA, realizó en su día un documental fílmico, en el que de forma sintética se presenta la trayectoria pedagógica de Luis Taboada, que merece la pena ser visionado. También es muy interesante leer el hermoso libro de Taboada, publicado a principios de los noventa con el título de O Garabulliño e a escola elástica, una especie de tratado de renovación pedagógica. Y reflexionar en estos momentos sobre lo que dijo, cuando en su día le preguntaron sobre lo que pensaba sobre Franco y que hubiese en Ourense calles y colegios con su nombre. "Me parece espantoso y asqueroso que tengamos calles con el nombre del dictador. Los mártires de la República no tienen reconocimiento en Ourense y la represión del franquismo fue tremenda aquí".

(*) Educador Social y Animador Cultural.