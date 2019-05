¡Ojo, Queen resucitará en Mos!

Vaya fiesta se prepara para mañana viernes, desde las 7 de la tarde, en As Baloutas, el campo de a Unión Deportiva Mos, de gran aforo y mucha capacidad de aparcamiento. Y es que si a esa hora se abrirán las puertas para que disfrutéis de una zona de barras y restauración, gastronetas o camiones restaurante y DJs, a las diez empezará un Tributo a Queen. Atentos, porque bajo una dirección artística made in Italia, "Freddie Mercury" será interpretado por el artista Piero Venery, al igual que "John Deacon", "Brian May" y "Roger Taylor" serán interpretados por los italianos Antonio Rocco, Vito Dematteis y Roberto D'Amias, respectivamente. Me dicen en la organización que será un espectáculo único e irrepetible que cuenta con un largo recorrido y una consolidada experiencia, ante el trabajo titánico de homenajear a Freddie Mercury y a su legendaria banda, con un escenario de 15 metros de alto y diez piezas de vestuario, además de una selección de vídeos de Queen durante todo la performance. El evento será presentado por Antonio Varela, Javier Presley y Agustín Gus y la organización es de la Unión Deportiva Mos, dirigida por Pablo Alonso y Gabriel Varela de Single Radio. Entradas anticipadas (Entradium.com) entre 15 y 20 euros que podéis buscar en las redes sociales. ¡Vaya montaje, espectáculos sin precedentes en este municipio pero para la Galicia toda!

Me fui a oír a Pablo Milanés

Ya estoy en Vigo pero el otro día me fui al concierto de la gira "Esencia" de Pablo Milanés en Salamanca, y al mismo tiempo actuaba en esa ciudad José Manuel Soto con su nueva apuesta, "Soy español". Como no pude dividirme me fui con Milanés, que brindó nuevos tratamientos a canciones de toda su trayectoria menos conocidas, aunque los aplausos arreciaban con sus clásicos como "Yolanda". Con más de 15 operaciones y una muy delicada salud, el cantante no respondió a los "bises" del público, que lo entendió bien. José Manuel Soto, mientras tanto, reivindicaba con lleno y cerca su españolidad con este concierto de canciones de siempre y versiones de temas populares de España, pasodobles, zarzuelas y hasta marchas militares. "Lo libertario y lo contracorriente hoy es lo que yo hago, que es cantar Soy español", dijo. Milanés tiene 76 tacos y aguantar una hora y media de concierto es una heroicidad pero Soto está en los 58 y solo le falta desfilar a paso legionario al acabar los suyos.

Cuadros que ayudan a niños

Hoy quedé con Puri del Palacio por artísticas razones. Claro, mujer, es que a las siete y media de la tarde inauguran en la sala Afundación la Colectiva de Artistas en Vigo, coordinada por Mingos Teixeira, Gonzalo Sellés, Álvaro Rodríguez y Sara Pérez. Son obras que, según nos dice Mingos, se venderán a 150 euros donadas por más de 50 artistas para recaudar fondos con el fin de que puedan ser operados en nuestra ciudad niños de países sin recursos.

Feliz Brincadeira, Bouzas

¡Y, hay que decirlo, qué bien resultó A Brincadeira de Bouzas, que llenó de gente sus calles y convirtió su casco histórico en un gran mercado medieval, en que se convirtió su casco histórico! El presi vecinal, José Manuel Vidal, no cabía en sí de gozo. Un brindis por la Brincadeira.