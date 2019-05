Sobradas razones para la irritación por el "dieselazo"

El temido "dieselazo", que encarecerá todavía más el precio del combustible de mayor uso, especialmente en Galicia, ya está al caer sobre el castigado bolsillo del consumidor. Hartos de padecer durante años el agravio de pagar los combustibles más caros de España, penalizados además con el denominado "céntimo sanitario" en su tope máximo mientras otras comunidades eximían del mismo, la nueva carga fiscal traerá a los usuarios gallegos un "sablazo" más. En este caso será el mismo para todo el país pero más lacerante para Galicia, donde casi nadie utiliza el coche por placer, sino por pura necesidad, en su mayor parte por la insuficiente oferta de un transporte público alternativo, escaso en servicios y deficiente en horarios para atender las necesidades de una población geográficamente muy diseminada. Que el "dieselazo" sea de aplicación nacional, no alivia el agravio extra que supone para nuestra región, la más perjudicada de todas ya que ninguna otra tiene porcentualmente mayor parque móvil de gasóleo que el nuestro.

Si a alguien le quedaba alguna duda, el nuevo gravamen fiscal al diésel, el combustible que utilizan el 67% de los conductores gallegos, comenzará a aplicarse ya el próximo año. Lo había anticipado el propio Gobierno de Sánchez en septiembre pasado para posteriormente amortiguar el anuncio, que llegó a rebajar a la categoría de globo sonda ante el inmediato rechazo social generado. Y pasó de puntillas sobre ello, como queriendo ocultarlo, durante la campaña electoral, consciente del impacto negativo de la medida en las urnas. Despejado un horizonte de cuatro años en Moncloa, el Ejecutivo socialista ha recuperado sus planes económicos y así se lo ha hecho saber a Bruselas, apenas 48 horas después de las elecciones generales, exprimiendo al máximo el plazo que Europa le había dado para aclarar su programa de estabilidad. Allí envió el pasado martes el documento, en el que recupera una medida tan impopular como gravosa.

El tarifazo al diésel, con el que el Gobierno quiere equiparar en impuestos al gasóleo y la gasolina, será en primera instancia de 3,8 céntimos por litro a partir de enero de 2020, lo que se traduce en un alza directa de casi un 3%, prácticamente el doble de la inflación prevista. El incremento supone un recargo medio de 5,2 euros a la hora de llenar el depósito de combustible. La subida se sumará a la equiparación en toda España desde enero pasado del llamado céntimo sanitario, otro tasazo que ya se venía aplicando en Galicia en su tope máximo (4,8 céntimos por litro) desde hacía años.

El aumento de impuestos al diésel pesará especialmente sobre los conductores gallegos, ya que casi un millón de los turismos que se desplazan por las carreteras de la comunidad utilizan este combustible. En comparación con otras comunidades, Galicia tiene porcentualmente el mayor parque diésel de España. Lógico por otra parte, en un territorio altamente diseminado e invertebrado por la falta de una alternativa competente de transporte público, lo que hace del uso del vehículo particular una cuestión de necesidad.

De nuevo la clase trabajadora vuelve a ser la gran castigada en la aplicación de un gravamen que penaliza sus desplazamientos, no por placer, sino simplemente para acudir al puesto de trabajo o para atender cualquier menester vital. Por el precio de los carburantes, la comunidad gallega es un territorio hostil para los que se ven obligados a echar mano del coche. Por eso rechina y afecta más que a ninguna que, en vez de aliviar esa carga, todos los Gobiernos en Galicia y en España, hayan contribuido y contribuyan a agravarla a base de nuevos impuestos.

En este caso alega el gabinete de Sánchez, en contra de la crítica de los usuarios, que la medida no persigue un fin recaudatorio "per se", sino proteger el medioambiente equiparando progresivamente la fiscalidad del diésel y de la gasolina en línea con las recomendaciones internacionales. Una tributación "verde" con la que pretende fomentar el consumo futuro de combustibles menos contaminantes, y de la que excluye el gasóleo de uso profesional y del bonificado para no dañar la actividad económica ni mermar la competitividad de estos sectores. Pero precisamente por eso no se puede entender que el "dieselazo" recaiga sobre la menguada y sacrificada clase trabajadora, que cada día se rasca más el bolsillo para poder llegar a fin de mes. Si como dicen los precursores de este tributo el gasóleo es más contaminante que la gasolina, entonces por lógica también podrían actuar, viceversa, rebajando impuestos a esta última y aliviar algo la cartera del usuario. Pero tampoco.

Como hemos dicho repetidas veces, lo que ocurre con el combustible en Galicia es una injusticia que pagamos todos y a la que contribuyen tanto el Gobierno central como el autonómico. Tenía razón la Xunta al considerar durante todos estos años que no había justificación alguna para que los combustibles alcanzasen aquí, por motivos nunca aclarados, el mayor precio de España. Pero nada realmente efectivo hizo para atajarlo. Ni sus recursos ante Competencia ni la apertura de gasolineras independientes dieron resultado alguno como pretendía. Es más también pudo haber aliviado el sobreprecio renunciando a aplicar el gravamen autonómico como hicieron otras autonomías del mismo color político, pero lejos de ello optó por aplicarlo en su grado máximo.

Ahora bien, tampoco la administración central hizo nada. En realidad, ni movió un dedo para corregir una situación que siempre ha supuesto una discriminación intolerable. Es más, el "tarifazo" en marcha solo viene a causar un mayor perjuicio. Miles de trabajadores gallegos carecen de autobuses o trenes de cercanía que se adapten a sus jornadas laborales, y además muchos de ellos se ven obligados a utilizar en sus desplazamientos tramos de peaje de los más caros de España, como los de la Autopista del Atlántico, con los que salvar rodeos kilométricos que conllevan todavía mayor calvario en tiempo y consumo de combustible.

Nadie quiere dejar a las próximas generaciones un planeta inhabitable. Nadie cuestiona, por tanto, el tránsito del modelo energético actual hacia otro más limpio y respetuoso con el medio ambiente. Pero todos coinciden en que la solución no pasa por castigar a sablazos a los que necesitan del coche porque no tienen otra elección. Si a ello añadimos que los gallegos cobran los terceros salarios más bajos de España, según lo acredita el INE, y que los alimentos le cuestan un 20% más que hace diez años pese a comprar menos, sobradas razones hay para entender su irritación. Lejos de mitigarse el agravio continúa. ¿Hasta cuándo?