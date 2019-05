Non se trata en ningún caso de afirmarmos que noutras oportunidades non viñese acontecer iso mesmo. Así e todo, sucedía que determinadas conxunturas -desde as particularidades do Sistema D´Hondt até as diferentes respostas do electorado no tocante á participación, pasando pola concreción do "voto útil" nunha xeira bipartidista; ou, para sermos exactos, tripartidista, contando cos nacionalismos catalán e vasco- viñan esvaer un tanto as cores precisas da instantánea. É por iso, daquela, que coido ben que o que fomos obter o pasado domingo, 28 de abril, si que constitúe un retrato fidedigno da realidade política; isto é, todo un retablo español.

E se algo cabe destacar de contado nesa imaxe, tal resulta ser que, en efecto, son moitos miles aqueles que -antes de debateren calquera outra particularidade socio-económica, cultural...- consideran necesario establecer desde xa un documento de profesión/confirmación de fe na unidade patria. Trátase, daquela, dun verdadeiro catecismo no que se exclúen non só, claro é, as veleidades de signo rupturista senón esoutras de carácter federalista e aínda mesmo, na interpretación máis radical do texto, aquelas que deveñan propicias para a España das autonomías. Convencidos arreo de que a "síndrome Cataluña" estaba a afectar a unha maioría máis que suficiente, os líderes de Vox pero tamén esoutros de Cs e do Partido Popular lanzáronse a unha carreira desaforada -paradoxicamente, ou non tanto, ben similar a aquela que, da súa parte, viviron os líderes do PEdeCAT e ERC en outubro do 2017- na cal o berro de guerra deveu algo así como "o último, independentista, batasuno, comunista e traidor!"

Á vista están os resultados da estratexia. Para alén de até onde vai resistir/non resistir D. Pablo Casado -en todo caso, veremos que acontece o 26 de maio, deica esa data incluso os máis críticos co seu proceder non teñen outra que termarlle o creto-, a cuestión a determinar radica, polo tanto, en coñecermos cal pode ser aínda o verdadeiro alcance da "síndrome Cataluña" e, xa que logo, precisar o teito electoral de Vox. Pero, ao tempo e por outra banda, tanto o PP como Cs van ter que reler asemade, e con moita atención, o seu propio catecismo e decidiren de vez se persisten no engado ou se, mellor, bótano ao lixo e afrontan, en consecuencia, a redacción doutro novo texto ad hoc (en realidade, no caso do PP, máis ben recuperaren o vello). Dito/escrito agora en bravú, trátase de retornaren, ou non, á Constitución vixente -ao cabo, iso mesmo significa a adopción dun "xiro cara ao centro"-: é dicir, aquela que consagra, nos seus artigos 2 e 3, a existencia e dereito á autonomía de "nacionalidades e rexións" (sic) e tamén o carácter oficial, nas mesmas, das "demais linguas españolas". Nin máis nin menos.

Pero o retablo español do 28-A demostra así mesmo -e diante da miopía de editorialistas, tertulianos, (autoproclamados) líderes/creadores de opinión vinculados á dereita e/ou a un (suposto) PSOE descafeinado- a existencia desoutra ampla maioría de cidadáns que, xa postos a identificarse, veñen facer iso mesmo non debatendo quen resulta ser o que a leva máis longa -falo/escribo da bandeira española, desde logo-, quen coñece mellor as estrofas de "El novio de la muerte", quen profesa máis idolatría diante dos toureiros, quen piropea con maior devoto afán na Semana Santa, quen mata máis perdices e cervos, quen visita a casa de Bertín Osborne cada semana..., senón, e antes ben, defendendo arreo os valores democráticos, pulando pola xustiza, o progreso e mais a igualdade, eliminando as discriminacións sexuais, aceptando a pluralidade lingüística e cultural..., en fin, vivindo e practicando o diálogo. Ou, de novo dito/escrito en bravú: unha España -unhas Españas- nas que de veras pague a pena vivir, progresando nos valores que consagra a súa Constitución. Ao cabo, a quen non lle presta habitar nun país (de países) semellante?

Quédanlle ao próximo goberno moitas cousas por resolver. Ben estaría que atendese moito á plural composición da maioría que o vaia soster sen caer outra volta na tentación de usurpala, fagotizala.... nas dependencias dunha -sempre ben inadecuada- "casa común". E, nin que dicir ten, oxalá saiba/poida convencer aínda, ese novo executivo, a esoutros recalcitrantes, empeñados en acadaren o seu roteiro sen reparar no prezo a pagaren/pagarmos, cegos e xordos diante das evidencias do devir histórico e alleos a que a política auténtica vén constituída pola prudencia aplicada nos asuntos públicos, sempre na procura do ben de todos. En fin, parafraseando a Edward R. Murrow, "bo novo día e boa sorte!"