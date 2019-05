Ler o "Cantar de Mío Cid"

"Albricia, Alvar Fáñez,/ ca echados somos de tierra!/ mas a grand ondra tornaremos a Castiella". Así dicía o Cid Campeador, por intermedio fraudulento de Menéndez Pidal, no inicio do poema que leva o nome do patriarca simbólico de Castela, hoxe chamada España. Como anunciaba esta columna, a "vox" converteuse en "flatus" de Capado en Galicia. Aquí só votaron por eles os cazadores; e non todos. En canto á maioranza social, Galicia díxolle avante á esquerda. Caeu, e coido que pra sempre, a falacia neorrexionalista de Fraga. Estamos botando o PP á rúa e non admitimos os seus suplentes.

En Marea xa nunca máis poderá ser En Maré, con palabra mariñeira lexítima. Tanto porfiou Villares, cos seus asesores exBloque, exVG, exPSG, en trocitar a esquerda independentista, que el mesmo mirou como o vento da Historia o deixaba en porretas, igual ca o home preto do conto de don Juan Manuel. Menos votos sacou En Marea ca os inocentes dos animalistas. O BNG? Coma sempre: autosatisfeito até o derradeiro sospiro. O nacionalismo galego quedou excluído do convivio, sen dúbida. Pero tamén do movemento plural democrático e popular que agurgulla, coa potencia dunha chavasqueira, desfacendo o galdru do 78. Mantívose a alianza de Podemos e EU, que cometeron o erro de menosprezaren o seu socio nacionalista de esquerda. Se non lle deran mal trato a Anova, agora non terían dous deputados en Galicia senón moitos máis. Así pois, a unidade popular, o frente único, o frente popular, hoxe e antes, é a única vía que, nas condicións de Galicia conduce ao obxectivo de República Galega. E nese Frente, hoxe, coma nos días de Castelao, Soto, Bóveda, Benigno, en 1936, teñen que convivir os independentistas coas esquerdas que, na tradición internacionalista, aceptan o dereito de autodeterminación de Galicia.

Non se extinguiu o proxecto, e aquí as están as vindeiras eleccións municipais para retellar o nacionalismo realmente existente en Galicia, que é contrario ao sistema borbónico actual. A penas é agora o intre de evaluar danos, arranxar o reparábel e prepararse para a segunda "tornada", como dicía o Cantar del Cid que aínda non tiveron tempo de ler na tropa intelectualmente indixente das tres dereitas. Orabén, na Fronte necesaria e urxente non poderá faltar ningúen. Tamén non o BNG.