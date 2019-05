Fundraising y mecenazgo en la Universidad de Vigo

Parecen dos palabras intercambiables o que la una implica la otra. La primera indica captación de fondos, la segunda se refiere al que realiza la donación de fondos con un objetivo determinado, siempre de manera altruista. Esta tiene un viejo origen, ya en los tiempos del Imperio Romano, cuando Caio Mecenas, muy próximo al emperador Octavio Augusto, protegió con esplendor y abundancia de medios a poetas, artistas, literatos, siendo amigo y patrocinador de Virgilio, Horacio, Propercio y otros cultos y sobresalientes romanos.

El mecenazgo es un tipo de patrocinio, que en buenos tiempos, los nobles, reyes y papas practicaron en la Edad Media (recordemos a la familia Médici y en el renacimiento a Julio II favoreciendo a Rafael Sanzio y Miguel Ángel, ¿qué mas que mecenas tuvo el Greco durante toda su vida?. El mecenazgo justifica la posición social del donante e incrementa su reputación. En los siglos XIX y XX destacaron grandes tycons como Rockefeller, Vanderbilt, Morgan, Carnegie, Rothchild, Guggenheim, Gulbenkian, Thyssen. Hoy hay plataformas digitales que a través del crowdfunding captan importantes recursos económicos para la concesión de becas a estudiantes aventajados y realizar investigaciones orientadas al bienestar social --en universidades como Harvard, Columbia, Chicago, Yale, Stanford, para citar algunas del mundo académico anglosajón-. Pero para ello hace falta una buena ley de mecenazgo, que facilite importantes bonificaciones fiscales, como la tienen Alemania, Inglaterra, Italia y Francia. En esta la va a mejorar con motivo del desastre de la catedral de Notre Dame, subiendo la bonificación fiscal al 75 % para donativos particulares de hasta 1.000 euros, el 66 % a partir de 1.000, y el el 60 % de deducción en las donaciones de las grandes empresas con un límite del 0,5 % de su facturación. El diploma de donante de la Universidad es un orgullo.

Los Consejos Sociales de las universidades españolas -máximo órgano de relación de la universidad con el mundo socia - son los encargados de promocionar y velar por esta relación, más necesaria que nunca dada la penuria financiera que sufren y la escasez de fondos para la investigación y desarrollo, base del progreso.

La internacionalización de la Universidad es otro objetivo a corto plazo, que se hará fortaleciendo las becas "Erasmus" expandiéndolas a Iberoamérica. Un Instituto de Estudios Iberoamericanos -que no existe- con la importancia y trascendencia de las mas egregias universidades europeas, contribuiría a la internacionalización deseada y esperada. Las becas Erasmus son el mejor antecedente para crear las iberoamericanas, integrando las Universia del Santander. Aparte están las aportaciones de crowdfunding -mecenazgo masivo que precisan las universidades españolas-, los major gifts de las universidades anglosajonas, y los legados y herencias, bien promocionados por un servicio universitario encabezado por su Rector. En Vigo, la creación del Observatorio de Egresados, que ha recogido los datos de mas de 71.000 exalumnos de sus primeros 25 años de existencia, es uno de los puntales mas sólidos para la internacionalización, modelo a utilizar para el desahogo financiero de la universidad española.

En breve se celebrarán en Vigo unas Jornadas de Fundraising y Mecenazgo con la participación de representantes de Consejos Sociales de varias universidades, con programa no conocido hasta ahora en España e Iberoamérica. De Galicia, los gallegos han levantado y sostenido proyectos filantrópicos muy importantes en la emigración (colegios, escuelas, hospitales, centros sociales en Cuba, Argentina, Uruguay, Venezuela), con la voluntad de sus partícipes. ¿Cómo no va a despertar esta pasión de bienestar social si los rectorados lanzan proyectos de investigación (del cáncer y otras patologías, la conquista del espacio, la creación de satélites, la exploración y aprovechamiento de los recursos marinos, la labor de jueces y magistrados, la de sociedades de beneficencia, las ONG)? Lanzar campañas de "crowdfunding" positivas no será difícil.

Del elenco de intervinientes en las próximas Jornadas de Mecenazgo mucho se puede esperar. Galicia precisa urgentemente una moderna ley de Mecenazgo al eternizarse la vigente y obsoleta ley nacional de 2002, como al menos ya lo ha hecho la Comunidad Foral de Navarra en 2014.

*Presidente de AMIGOS UVIGO