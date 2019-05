El atajo, mal camino

Habrá que esperar a las reacciones y sobre todo a su recorrido para ver si el anuncio de una ley -que parece un atajo- que la Xunta prepara para invertir el superávit presupuestario que logró cumpliendo las normas estatales es eficaz o no. Un saldo positivo cuya libre disposición limita y condiciona el Gobierno central en abierta contradicción con su postura ante otros que, con déficit, recibieron el nihil obstat tanto de Montoro como de Montero. El presidente Feijóo, que citó la cantidad de 120 millones de euros y su destino, argumentó tras un Consello una especie de derecho de propiedad, acaso en sentido figurado, hablando de que "os cartos son nosos", lo que suena bien, pero es meterse un berenjenal.

Es, como siempre, esta última afirmación tan solo opinión personal, pero se plantea desde una doble vertiente. El anuncio de la Xunta, sin duda meditado y consultado con los correspondientes servicios jurídicos, se explica con argumentos contundentes, pero cuestionables; y sin duda una de las réplicas posibles sería la de señalar que si cada comunidad, en un Estado serio, legisla para enmendar supuestos agravios del Gobierno central, la cosa, en plazo más bien breve, acabaría convirtiéndose en lo que el argot popular llama "la casa de tócame Roque". O sea, una especie de desorden cercano al caos, al menos el jurídico.

Hay un punto de vista, político, que no conviene olvidar. En un momento en que la Generalitat catalana pone en aprietos al Estado, con un evidente riesgo de contagio en otras comunidades -la Andalucía de PP y Cs acaba de destinar millones de euros a "embajadas comerciales"- y cuando revive, muy agravado, el fantasma del cantonalismo de la I República, la decisión de la Xunta es peligrosa e inoportuna. Y sorprende porque no es la primera: se une a otra iniciativa, quizá de menor trascendencia, del Bloque que el PP respaldó para reclamar el "máximo autogobierno posible".

Es cierto que esta decisión parlamentaria incluía el límite estatutario para las competencias que se reclamen, pero casi todas las opiniones manifestaron sorpresa al confluir los populares con una solicitud nacionalista que muchos consideran "inicio" de otras más ambiciosas que forman parte de los objetivos estratégicos del BNG. Y no se trataba de un juicio de intenciones: el propio Bloque ha reiterado en varias ocasiones no solo su respaldo al derecho de autodeterminación, sino su intención de aplicarlo en cuanto tenga ocasión. Lo que exigiría una reforma constitucional a día de hoy imposible, pero que no implica la criminalización de la idea, mientras cumpla la normativa vigente: es la democracia.

Tampoco se trata, con lo expuesto, de caer en los evidentes excesos radicales de quienes, como los dirigentes de Vox, acusan al presidente Feijóo de "nacionalista" cuando no de extremista. Y aun resultando obvia la ignorancia que encierran los dos adjetivos, no deberían prestarse a cierta confusión ni su señoría ni la Xunta. Porque proyectos de ley como el que se comenta puede resultar incluso lógico, pero también inoportuno. Y dado que el Gobierno gallego ha elegido como santo y seña lo de "el buen camino", no debiera caer en el error de tomar atajos incluso para pedir lo que por Derecho pidiera corresponderle.

¿Eh...?