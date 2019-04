Extrapolables o no

Es cierto que la comarca no fue ajena al resurgir del PSOE y al hundimiento del PP, pero si alguien piensa que los resultados son extrapolables a dentro de un mes se equivoca. En Cangas, el PSOE, históricamente, no logra mantener el porcentaje de voto en las municipales, pero sí lo hace la otra izquierda, con un voto muy fidelizado, solo que de nuevo acudirá fragmentada en mayo. Pero es la que gobierna. El BNG, que en Bueu no deja de ser la quinta fuerza política en las generales, a pesar de subir en número de votos, en las municipales pasa el rodillo. Y, en Moaña, el PSOE lo va a tener complicado para conseguir ser la primera fuerza política que fue ayer, donde el PP casi siempre lo consigue.