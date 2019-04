Eís o vento da Historia

Sosteño con dous dedos un vaso de vidro no ar. Se o solto, funcionará idefectibelmente a gravitación universal de Newton por moito que Einstein lle fixese as correccións. Se ceibo o vaso, este escachará contra a pedra da lareira de Vilanova, que agora é laboratorio do experimento. Ou sexa, que moito, moito futuro é predecíbel e hai cousas que son verdade. Na Historia abondan menos as seguridades ca na Natureza.

Nin os máis espilidos sabían o cándo e o cómo da ruína do socialismo real nin moito menos anunciaron, en tempos de Mao, que China e a URRSS, baixo forma de Federación Rusa, ían facer as paces e ían frenar o imperialismo norteamericano como está a ocorrer no intre actual. Pro podemos decer, sen medo e equivocarnos, que será imposíbel un regreso ao modo de producción feudal, por moito que as corporacións petroleiras e os exércitos neo-señoriais ensaien algo semellante no escenario escartelado de Libia. Do actual predominio mundial do capitalismo máis rampante e poderoso só se pode saír cara un modo de producción antitético. E xa todos vostedes saben cal. A espiral ascendente, alén de ser, no Cosmos, a forma que o autodinamismo da materia adopta como galaxias, representan o evoluír incesante da Historia. Ás veces parece que a Historia se repite, pero a apreciación é tan falsa como o "déjà-vu" que tanto intrigara os psicólogos e tanto pode inquietar os suxeitos que sofren esta vivencia. Sempre se dixo que hai que ter en conta o maxisterio da Historia. E iso é certo. Poñamos un caso: a independencia das nacións. Calquera que sexa a idade do leitor, este pode facer unha experiencia. Vostede comprobe cántos estados independentes hai hoxe no mundo e cantos había cando naceu, e cando naceron os seus pais e os seus avós. Verá que a emerxencia de estados novos do trinque multiplicouse desde, digamos, o intre no que os norteamericanos proclamaron en Philadelphia a súa independencia: 14 de xullo de 1776. Eu asistín á independencia de Arxelia e a dunha porción máis de países.

As xeracións seguintes a miña coñeceron o despregue de moitas novas bandeiras, así en illas caribeñas e do Pacífico coma na vella Europa do Leste. Por tanto, tan seguro era predecir que o meu vaso escacharía sobre a pedra da lareira coma que, nun futuro, vai haber máis e máis países que exercerán o dereito de autodeterminación para decidir a súa independencia nacional. Eís o vento da Historia.