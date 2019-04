Útiles e inútiles

Bill Maher recordaba con satisfacción, a propósito del décimo aniversario de su programa en HBO, el momento en que él y Michael Moore se arrodillaron ante Ralph Nader para pedirle que no se presentara a las elecciones presidenciales de 2004, pues, según algunas celebridades del progresismo nacional, sus casi tres millones de votos obtenidos cuatro años antes habían sido determinantes en la controvertida victoria de George W. Bush, crisis constitucional incluida, porque el electorado de Nader procedía supuestamente de la izquierda, es decir, del Partido Demócrata, y Al Gore estuvo a punto de ganar en aquel disparatado recuento que tuvo lugar en Florida para asombro de los ciudadanos, quienes tuvieron la oportunidad de presenciar en directo cómo se explotaban electoralmente las deficiencias del proceso democrático.

Lo cierto es que Ralph Nader acabó retirándose de la campaña, proporcionándole un gran alivio a Maher y a Moore, pero Bush, ya como presidente de la "guerra contra el terror", consiguió hacerse con el segundo mandato. Resulta que el problema, al parecer, no era de Nader, activista testarudo y entrañable, sino del candidato demócrata John Kerry, que fue incapaz de movilizar lo suficiente a sus bases ni de convencer a los indecisos, objetivos que se propone cumplir todo aspirante a ocupar el Despacho Oval. Puede que el país estuviera girando a la derecha. Puede que la derecha resultara más atractiva en aquella ocasión para los electores. Puede que se votara por patriotismo o por miedo, o por ambas cosas a la vez. Asimismo, en las elecciones del año 2000, aparte del republicano y el demócrata, se presentaron junto a Nader otros quince candidatos que, conspirando conmovedoramente contra el bipartidismo, lideraban formaciones políticas variopintas, desde el partido "Miscellaneous" hasta el partido "Prohibition", pudiéndose destacar entre todos ellos al último de la clasificación, un hombre llamado Louie G. Youngkeit, que logró 161 votos.

Quienes acusaban a Ralph Nader de fragmentar a la izquierda estadounidense, "robándole" votantes al Partido Demócrata y facilitando de ese modo la victoria al Partido Republicano, obviaban que el éxito personal del activista no era sino la consecuencia del fracaso colectivo de una alternativa ideológica. Lo cual suele provocar malestar, aunque luego ese malestar acabe derivando en el despertar de otra ilusión mucho más intensa, al observarse que la voz de uno (en apariencia) vuelve a ser tenida en cuenta. El voto no es útil o inútil. Es una forma de elegir a los legisladores; nada más, nada menos. El voto, sin embargo, sí puede generar progreso o regresión, esperanza o desgracia. Para uno mismo o para el vecino. Con el voto se puede destruir la democracia, o conducir al país a una guerra, o perseguir a un sector de la población. También limitar las libertades públicas y recortar los derechos civiles. Muchos hoy votarán para castigar a un partido. Otros lo harán para mostrar su enfado con un político concreto (en activo o retirado) o para manifestar su amor por una bandera. Algunos votarán por primera vez. Los resultados, incluido el índice de participación, nos ayudarán a conocernos un poco mejor. Quizás no nos gusta lo que vemos. En todo caso, ocurra lo que ocurra, convendría no echarle la culpa a Ralph Nader.