Sobre Nove Olas

En la noticia de Faro de Vigo, del día 27 de abril, en referencia al último pleno, el puntoº 3, mi petición de APOYO a "Nove Olas, xestión e proxecto", se deja fuera del orden del día, por la ausencia del Alcalde, por motivos de salud, siendo el primer sorprendido, cuando Mariano Abalo quedo de defender.la Me sorprende que este señor, y con todo el cinismo que le caracteriza, se calló la boca. Es vergonzoso que se pacte con nocturnidad y alevosía una propuesta que es buena para Cangas y que aporta soluciones a los múltiples problemas que tenemos en el casco histórico. Ha sido un pacto de los tres grupos de gobierno, BNG, ASpUN y Mariano Abalo, los que no permitieron debatirse en pleno, la propuesta de APOYO por mí mpulsada, que como es obvio debe defenderla en pleno el concejal que corresponda, pudiendo yo tener voz, si la presidencia me autoriza, situación que la Sra. Mercedes Giráldez NO CONCEDIO, amparándose en el secretario. Cuando he asistido a plenos y se han permitido intervenciones de vecinos, en fin. Estas artimañas sucias propias de Mercedes Giráldez, de Mariano Abalo y de ASpUN, siempre los mismos, los que han puesto trabas y zancadillas a esta iniciativa personal, que realizo por mis medios con mi esfuerzo, y que trato de impulsar y promover, que implicaun futuro mejor Cangas y los Cangueses, para recuperar un espacio para la infancia, para las personas con discapacidad y para nuestros mayores, cada vez con más problemas de movilidad. Es una pena que tengamos estos políticos que no están a la altura de las necesidades sociales y económicas.

Solo me resta decir, Gracias ALCALDE, Gracias PSOE, por vuestro APOYO desde el primer momento "Nove Olas, xestion e proxecto". Gracias también a la Asociación Cangas Vella. No puedo decir esto del resto, cosa que me gustaría con el corazón. Simplemente recordar la noticia de Faro de Vigo de 22 de marzo de 2.019 "BNG y ASpUN se oponen a que el proyecto Nove Olas vaya a Pleno" "Lo que parece descartado como solución, por ahora, es el proyecto Nove Olas: un parquing subterráneo sobre la PO-551, desde el Concello hasta la estación de servicio. Hay división en el gobierno en cuanto a su tramitación. BNG y ASpUN, se oponen a que este proyecto pueda debatirse en un pleno. ACE consulto con sus socios la posibilidad y estos se niegan".

*Autor del proyecto Nove Olas