El mendigo ilustrado

Su indumentaria respondía a la imagen del mendigo que mostraban los tebeos. Una chaqueta con roturas y desgarros, los pantalones deformados, flojos, con rodilleras de años y una boina vieja y polvorienta, encasquetada, cual si fuera la tapadera misma del cráneo. Tenía la piel tostada, ennegrecida por la intemperie y el descuido, barba de días, nariz ancha, labios gruesos y una voz pastosa. De movimientos lentos, caminaba con cierta pesadez y hastío de andar. Tal vez para distraer su indigencia llevaba consigo una caja de limpiabotas, pero apenas recuerdo haberle visto inclinado sobre los pies de algún cliente. El Juracho. Así le llamaban. No le he conocido otro nombre. Una vez, al abrir la caja donde guardaba betunes y cepillos, en un cartel pegado en su interior, me pareció leer Fernando o Ferdinando. No importaba mucho, porque era para todos el Juracho. En el pueblo era como el menesteroso municipal, nuestro mendigo oficial, de todos conocido y por todos ignorado; vagaba taciturno por las calles, más sombra que caminante, y dormía en horas diurnas en algún banco.

Los niños le teníamos cierta prevención. Pese a que era hombre silencioso, sin apariencia agresiva, aquella estampa de hombre oscuro y de semblante nocturno nos infundía temor. Procurábamos mantenernos de él a una distancia prudencial, en una posición de retaguardia que allanase cualquier huida precipitada y necesaria.

Una vez alguien dijo que el Juracho había estado en América. Para mí, entonces niño de ocho o nueve años, América era Nueva York, con sus rascacielos, sus luces de neón y su gentío espeso en movimiento. Tal vez todos fueran ricos en Nueva York; había que ver aquella opulencia arquitectónica, aquellos haigas excesivos y aparatosos. Decían que allí, en aquel edén urbano, nuestro hombre había hecho dinero, hasta que por causas que no se conocían, la adversidad cayó sobre él y le obligó a abandonar la tierra de la prosperidad para venir al exilio mendicante en su propia patria. Un sueño americano que se vino abajo y terminó en pesadilla española.

Si el Juracho había vivido en aquella urbe ciclópea, y había tenido por algún tiempo una vida siquiera medianamente afortunada, pensaba yo, debe saber inglés. Decidí entonces comprobar por mí mismo aquella historia. Mi padre me había puesto a recibir clases de inglés antes aún de empezar el bachillerato, razón por la que estaba en disposición de mantener un elemental intercambio de salutaciones.

Una tarde vi al Juracho sentado en un banco. A su lado, su caja de limpiabotas. Era la ocasión propicia. Le estuve observando de lejos mientras sopesaba pros y contras. La curiosidad se sobreponía al temor. Me fui acercando con cautela, y cuando estuve a unos dos metros de él, me encontré ya diciéndole: "How are you?" Y con naturalidad, sin aspaviento alguno, indiferente a mi atrevimiento, me contestó: "Very well, thank you." ¡Me quedé petrificado! ¡Era cierto! Aquel hombre hablaba inglés, había estado en América, en Nueva York. No sé cuánto tiempo permanecí inmóvil, quieto, con las rodillas prietas, haciéndome cargo de la situación. Él siguió revolviendo en su caja de betunes y cepillos; para él aquello no significaba nada; para mí era un hallazgo inesperado.

Me resultaba sorprendente oír en boca de aquel hombre harapiento palabras de una lengua extranjera que en el pueblo pocos, muy pocos, hablarían. Creía que a la indigencia personal había de corresponder una indigencia cultural. De pronto, aquellas palabras en inglés, rescoldo y testimonio de su pasado, le daban un cierto e imprevisto cariz ilustrado que aportaba mayor relieve y dramatismo a la historia de su ascenso y caída en desgracia. A aquel desdichado la vida le había despojado de todo menos de la lengua aprendida en otro continente y que él atesoraba en su memoria. Aquel hombre que nada tenía, tenía algo en común conmigo.

Desde entonces, desde mi singular descubrimiento, cada vez que me cruzaba con él, me atrevía a decirle, ya sin temor: "Goodbye", y siempre, siempre, sin alterarse, con naturalidad, como si nos cruzásemos en la Quinta Avenida, contestaba: "Bye-bye".

*Magistrado de la Audiencia Provincial en Vigo