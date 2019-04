Hace unos días, me encontré inmerso en un debate sobre redistribución interterritorial en España, sobre las llamadas balanzas fiscales. Unas balanzas que tratan de medir los gastos que benefician a los habitantes de cada territorio y los impuestos que soportan directa o indirectamente, de forma que se pueda computar un saldo.

Con las elecciones autonómicas a la vista en la mayoría de las autonomías, volví a descubrir, para mi desagrado, que el desenfoque y la desinformación domina. Toda la pedagogía que despleguemos es poca. Por ello, me van a permitir que insista una vez más.

En el gráfico adjunto se representa el saldo fiscal, en el eje vertical, y la renta o PIB per cápita en el horizontal. La correlación entre ambas variables es muy elevada: a medida que una Comunidad avanza posiciones en su renta per cápita, tiende a empeorar su saldo fiscal. Eso es lo que representa la recta dibujada en el gráfico. De esta regla no se escapan Cataluña y Madrid, que están más o menos donde deberían estar.

En cambio, no lo están País Vasco, Navarra, Canarias y Ceuta y Melilla, como consecuencia de las ventajas que les otorgan, respectivamente, el concierto vasco, el convenio navarro, el régimen económico y fiscal canario y las ventajas tributarias que benefician a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. También es reseñable el caso de la Comunidad Valenciana, con un saldo fiscal negativo, a pesar de un nivel de renta per cápita en la zona media-baja del ranking autonómico. La culpa la tiene, sobre todo, su mala financiación autonómica.

¿Y dónde está Galicia? Pues un poco mejor de lo que cabría aguardar. Hay territorios menos desarrollados que nosotros (como Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia) con saldos fiscales menos favorables. Pero es verdad que otros, con un nivel de desarrollo similar, están mejor (Asturias y Castilla y León). En todo caso, Galicia no está discriminada negativamente. El Estado autonómico le sienta bien a nuestro país.

*Director de GEN (Universidad de Vigo)