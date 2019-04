Política isabelina

Que acontecerá realmente mañá? Máis aínda: que é aquilo que vai suceder pasadomañá e/ou pasado pasadomañá e etc? Se é que as cento e unha enquisas acertan -e, en consecuencia, ninguén acada a maioría necesaria-, con quen se acabarán aliando/liando, xa que logo, este, esoutro e o de máis alá? Sen dúbida que han de ser moitos de entre Vdes. -sempre moi amables lectores destas crónicas semanais- aqueles que estean xa agora mesmo a agardar, impacientes, os resultados da vindeira xornada electoral. Mesmo ben pode ocorrer que anden a pasar estoutra de reflexión e estudo cotexando cifras e resultados anteriores, experimentando proxeccións e perspectivas; corrixindo desviacións aritméticas ou, incluso, a indagar nos pousos do café, no tarot de Dna. Esperanza Gracia e adláteres varios, nos trígonos, cuadrígonos e demais alineacións estelares... e, desde logo, nas moi oportunos repeticións do VAR (cometeu,daquela, Sánchez penalti?; estaba en fóra de xogo Iglesias?; fixeron falta previa Rivera e/ou Casado?) En fin, xa postos na tarefa, andan polo Carballiño -ou por Melide e/ou Monterroso, non me acorda ben o espazo concreto- algúns, bastantes, a tentaren a procura nos movementos -cóbados inducidos, seica- e mais olladas prepetradas polos fillos e netos do celebérimo Polbo Paul. En efecto, estamos a falar, si, daquel senlleiro oráculo encargado de predicir os resultados da Eurocopa do ano 2008 e tamén do Mundial do 2010: con certeza, fagan memoria Vdes., que o moi lizgairo octópodo non fallou ningún dos retos!

Mais como queira que, cando estas liñas están a ver a luz pública, andamos a habitar, e como xa quedou dito máis arriba, en plena xornada reflexiva, nada, ou pouco, cabe engadirmos xa ao respecto. Vaia, que por máis que o adaxio explique que "o que espera, desespera", cómpre ter paciencia.

Agora ben; resultando, desde logo, de indubidable interese aquilo que poida ter lugar así para o Congreso dos Deputados como, asemade, para o salón do Senado, velaí que as boas xentes de España, arquipiélagos, artigo 155, prazas de soberanía e Perejil adxuntos viven, ao tempo, con preocupación, apaixonamento e desbocado interese...; isto é, o que se di absolutamente erotizados e erotizadas, diante da composición desoutra Asemblea VIP, verdadeiro foro de Davos/Frikliland, situado nos Cayos Cochinos (sic) da moi honorable república de Honduras.

Esbardardallaron, baduaron, latricaron... no seu día os volterianos, impíos e revoltés deste país de países respecto do solpor dos deuses e deusas, desoutro do marxismo -e aínda da mala saúde do movemento marxiano-, da fin das grandes filosofías, do esvaecemento dos espíritos de Cuelgamuros e mais desfeita das picas de Flandres... Tanto é así que aínda foron laretar asemade verbo do pasamento de Rodrigo Díaz de Vivar e Bavieca. Isto último sen reparar -moi chulitos diante da historia patria- en que aquilo de que o grande heroe foi quen de gañar batallas logo de morto constitúe algo máis que unha simple lenda épica. E é que, en efecto, santuario da España cañí que devén por dereito propio, malia todas as controversias e adversidades, en "Cantora", e por moito que teimen os malvados/as, aínda non se puxo o sol! Dito/escrito agora en bilingüe: Pantoja returns!

Pero, iso tamén, a política é a política, meus. Daquela... Ha de conformar, ao cabo, a moi popular Isabel unha coalición gobernante coa cidadá Chelo García Cortés? Pantoja devén, claro é, un valor seguro e Dna. Chelo ben que a pode animar -"Vamos, vamos!"- mais... terán que acudir, e todo sexa por España, ao apoio desoutra vox -quero dicir/escribir voz!- friki que atende por Loli Álvarez? Polo contrario: farán que de veras pase o empoderamento desoutra opción "Frankenstein" na que participen de vez Carlos Lozano e mais Mónica Hoyos en pérfida connivencia coa Coalición Calé -léase as inefables irmás Toño e Encarna Salazar- e cedénndolles arreo soberanía a independentes/independestistas/influencers/tronistas tipo Albert Álvarez, Oto Vans e/ou outras diversas vaguedades? De certo que a política isabelina dá para todo iso e para moito máis!

En fin; eu, non sei Vdes., pero o que é a un servidor, e só con pensalo, "se me enamora el alma,/se me enamora." E agora, se me dan licenza e antes de que Jorge Javier e mariachis adxuntos e adxuntas me provoquen un severo corte de dixestión, vou prepararme de contado unha señora tortilla de tranquilizantes.