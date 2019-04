La hora de la verdad

El día 28 los españoles tendremos elecciones para poder elegir a nuestros representantes en el Congreso y en el Senado.

Las elecciones muchas veces son una sorpresa. Andalucía la dio cuando las encuestas hechas por los mismos que las dan ahora daban a Susana Diaz como presidenta.

A veinte días de la fecha de las elecciones reflejan que un 40% del electorado no sabe a quién a votar ó por lo menos no lo dicen. Yo creo que va a haber sorpresas igual que las hubo en Andalucía.

Según las encuestas hechas por gente muy afín a Pedro Sánchez lo da como brillante ganador. El señor Sánchez no ha ganado ninguna elección a la que se haya presentado.

Lo que tengo claro es que si el electorado católico no se queda en casa Pedro Sánchez no saldrá presidente. Hace muchos años que un candidato del PP no se presenta cómo un católico practicante.

Hay muchos españoles que quieren una ortodoxia económica, que poco a poco volvamos a tener una deuda adecuada y no como hoy que estamos casi con el cien por cien de nuestro producto nacional bruto.

Queremos políticos con un mayor olfato diplomático. Al señor Sánchez cuando ganó el moción de censura con ayuda de separatistas y gente manchada de sangre, no se le ocurre más que en vez de visitar Marruecos, como se había hecho siempre desde la transición, irse a París a visitar a su reciente presidente. El cabreo de Marruecos fue morrocotudo, no olvidemos que los grandes problemas que tenemos en España son: Cataluña, la emigración ilegal y el paro.

Nuestras relaciones con Marruecos deben de ser muy buenas, pues necesitamos a ese país para evitar esa emigración ilegal y fomentar el turismo que nos aminorará el paro.

El señor Sánchez debería de aprender de sus colegas como Felipe González que gobernó con moderación y acierto. Gobernó una vez ganadas las elecciones, para todos.

Pedro Sánchez pone en peligro las inversiones extranjeras que tanto ayudan al crecimiento económico y baja ese paro que en estos momentos es el mayor de la Unión Europea.

En estas elecciones nos jugamos mucho y el posible giro hacia la izquierda con un posible pacto con Podemos de Pablo Iglesias, que capitanea un partido de inspiración comunista que ha sido un fracaso en todo el mundo.

Creo que este 28 de abril debemos de ir a votar y cada uno que vote en conciencia para que no lamentemos que ha salido un presidente no deseado.

*Miembro Club 55