Análisis por triplicado

Un modo indirecto de mirar los debates, ya ensayado aquí otras veces, es a través de su reflejo en los medios los días siguientes. En esas refracciones he visto, de derecha a izquierda, dos jugadores de rugby muy hormonados pero a los que les falta cuerpo para competir en primera, un baloncestista con buena posición en la cancha aunque algo lento y no muy encestador, y un jugador de futbito que ha retrasado posición y le ha cogido gusto al centro de la pista, donde reparte juego. Pasando a términos taurinos, los dos primeros y el último aún no han sido picados en la suerte de varas del poder, lo que les da esa sensación de peligro en el ruedo (falsa, porque toro toro ya no hay). En términos caninos, el primero y el segundo serían un fox-terrier y un schnauzer bastante bravucones, el tercero un elegante pastor alemán y el cuarto un extrañísimo cruce de pitbull y golden retriever.