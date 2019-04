Ahí vamos Manuel Antonio

Atentos al homenaje que están preparando al poeta Manuel Antonio en el instituto del mismo nombre, sí, sí, el que hace muchos años era la Universidad Laboral. Su director, Rubén Otero, con talante y talento para que la Consellería de Educación le encomiende mayores responsabilidades, está ayudado por el polifacético Julio Alonso. Han conseguido convocar a más de sesenta personas para escribir un libro de más de doscientas páginas con portada de Antón Pulido, editado por Hércules y costeado por la Consellería de Educación. Tiene prosa, poesía, pintura, fotografía, música –sí, sí, música–, y la fórmula magistral del cóctel "Manuel Antonio". Y participan Ferrín, Axeitos, Inma López Silva, Alfredo Conde, María Xosé Queizán, Alonso Montero€ El acto será mañana jueves 25 en la biblioteca del propio instituto CIFP "Manuel Antonio". Allí habrá sorpresas y se inaugurará la exposición "Galegas e galegos de hoxe", de la que forman parte Uxía Blanco, Luis Liz, Jorge Mira, Ledicia Costas, Manuel Bragado€ Y otra sobre el poeta de Rianxo, con objetos personales y con facsímiles que han facilitado la Fundación Barrié y el Museo Manuel Antonio. No podemos perder un acto de tanta memoria.

¡A ver, yonkis de la imagen!

Yo tengo hoy una cena prevista en La Comidilla, y me viene al pelo que mis admiradas Puri Díaz y Cristina Brea, viguesas y yonkis de la imagen, fundadoras del proyecto fotográfico Fvck, tengan su tercer acto muy cerca: una charla de Edu Portela, en Consulta y Crece (Rúa Real 16, Vigo) a partir de las 20.00. Fvck quiere dinamizar nuestra cultura de la imagen, yo le pregunté a Puri de quién viene siendo Portela y me lo dijeron claro: "Es uno de esos fotógrafos que se desnudan. Fotografía su mundo, lo que conoce y le es cercano: sus amigos, sus parejas, su familia. Y lo hace de una manera frontal, directa, violenta, brutal, desgarradora, retando al observador a mantenerle la mirada". O sea que iré a la charla, en la que nos hará un recorrido por sus retratos, su "primavera negra"... y la remataré con una cena a la que, de seguro, no querrá venir ninguna de mis amigas veganas.

Juan Sin Miedo y el Primavera

Admiramos siempre a la gente que, con voluntad, saliendo de la nada, consigue levantar un proyecto, hacer florecer una ilusión, germinar una esperanza como un cultivo heroico en terreno pedregoso y sometido a los vientos. Eso es lo que ha hecho Juan de Castro (que rebautizo como Juan Sin Miedo) con ese Festival Primavera de Cine que se abrió hace unos días con cine cubano y en el que, ya por su octava edición, hallamos cine en los barrios, 10 largometrajes gallegas y lusófonas (con directores como Xacio Baño, Flavia de Castro o Ana Domínguez), unos 30 cortometrajes entre ellos algunos de animación y, entre sus actividades complementarias, hasta una charla sobre el Método Morris impartida por el actor. Buscad el programa y gozad de sus propuestas hasta el 5 de mayo.

Y Diego y su concurso poético

Y anda Diego de Giráldez enfrascado en el certamen de poesía 20 AÑOS DE CASA MUSEO DIEGO DE GIRÁLDEZ, que ya va por una segunda fase selectiva porque al Jurado nos han llegado para que los valoremos 20 autores con nombres figurados elegidos según la organización entre 190. Anda el pintor estos días sin freno ni mesura: le nombraron Vigués Distinguido, inauguró un busto en Tui dedicado al párroco, Ricardo García... y no deja de pintar entretanto. ¿Seguirá con su devoción por las latas de sardinas?