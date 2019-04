Del Zascandil al Caçador y tiro...

Estaba uno acabando la Cuaresma de paseo por Ciudad Rodrigo, hermosa ciudad en el histórico interior del pueblo amurallado y todo lo contrario en su exterior, donde le dieron habitación con bandera de España en todo el frente del balcón como en el resto de manera que te asomabas y parecía que estuvieras a punto de dar un mitin. Iba yo boquiabierto admirando su monumentalidad: la capilla de Cerralbo, el palacio de los Castro, el palacio de los Águila, el palacio de la Marquesa de Cartago, la casa de los Vázquez.... y, de súbito, me encuentro delante de un puesto de quesos mirobrigenses a los vigueses Benito Pereira do Monte y Samanta Buendía que venían del sur, de Córdoba, aunque durmieran en Cabra. Nos fuimos a cenar para celebrarlo al Zascandil, restaurante que encarecidamente os recomiendo a los vigueses aunque tenga pocas mesas, en donde la comida no solo es un placer (¡Vaya setas, vaya salmón, vaya bacalao!) sino un espectáculo, de tan bien servida. Precio medio alto pero a mí, que me han hecho pobre, me invitaron los Pereira do Monte que les sobra. El domingo, Pascua de Resurrección, ya podíamos comer carne y nos fuimos a Almeida en Portugal, hermosísimo pueblo parecido a Valença, donde comimos en su barrio de Malpartida en O Caçador, restaurante popular que tiene unas chuletillas y un bacalao gloriosos.

Nuestra lista vigoanimalista

Seguro que en O Caçador no se pondría en nuestra mesa la viguesa Laura Duarte, periodista con 33 tacos que vive en Madrid desde que se fue allí a estudiar Periodismo, y que es la primera de la lista del PACMA, partido animalista, al Congreso de Madrid. No se hubiera sentando porque el cabrito en sus diferentes versiones culinarias corría por muchas mesas. Yo tengo amigas o conocidas en Vigo que respeto mucho como Sara Lago, nutricionista vegana que hace años saltó al ruedo de Las Ventas en contra de la tauromaquia e imparte talleres de cocina vegana. O Mónica Salgueiro, vegana desde hace 15 años, voluntaria y con cargos de gestión en protectoras de animales y activista con Igual Animal. O Ani Boado, productora con Salgueiro del calendario Animal Empathy Proyect, lista estilista animalista y mi conexión con ese mundo, divulgadora en las redes de la causa y rescatadora pasional de animales perdidos cuando se tercia, también vegana. O Julio Ortega Fraile, a quien no conozco pero es vigués del 66, activista, escritor, coordinador de la plataforma "Manos Rojas" por la abolición del Toro de la Vega. El veganismo es algo más que una línea alimentaria, pero yo, con perdón, no me apunto. Cuando sea mayor del todo.

Hoy, día de San Xurxo Rodríguez

Hoy es San Jorge y yo tengo alguno al que felicitar pero hoy lo hago al vigués Xurxo Rodríguez Pérez, porque acabo de leer uno de los artículos de su blog y siempre los escribe con buena mano, memoria y sentimentalidad, sean de Vigo u otras materias. Xurxo tanto puede estar organizando un homenaje al profesor Rufo Pérez como una cena troska o una mesa sobre los 100 años de la Revolución Rusa o la República española ante el olivo. Sus artículos sobre la memoria de Vigo aportan interesantes datos, como los que hizo sobre Eligio, A Roda, los rusos en Vigo... pero no menos sus "crónicas" políticas, nada tendentes a adjetivos facilones.