El cambio del bipartidismo al pentapartidismo no ha supuesto una sola ventaja para la gobernabilidad y sí, en cambio, demasiados inconvenientes. La política continúa polarizada con la dificultad que son más los que aspiran a no entenderse en los dos bloques definidos que las encuestas auguran en la recta final de las elecciones. Sin mayorías cualificadas será muy complicado formar un gobierno sólido y firme para afrontar los problemas del país y el incierto futuro que arroja la amenaza de una nueva crisis. No hablo ya de las turbulencias territoriales que plantea el nacionalismo separatista.

Parece que, favorecido por la inercia de La Moncloa, el PSOE de Pedro Sánchez ganará las elecciones pero sin los números suficientes para poder gobernar sin tener que echarse en brazos de sus socios menos deseables. El otro bloque tampoco lo tiene recurriendo a la suma andaluza. Todos, en las dos trincheras, están preocupados por acorralar al contrario con una estrategia eficaz pero nadie se ocupa por ahora del verdadero debate económico pese a los claros indicios de ralentización. Nada de recortes, ajustes del gasto social o subidas de impuestos, hablar de ello aunque ayude a entender la realidad no da votos. Se asume mejor la ideología que la economía, disfrazar los hechos que destaparlos.

La manía de nuestros políticos de tratar a los electores como idiotas nace de la propia indigencia intelectual de los españoles con sus problemas: de esa aceptación de la mentira más burda que permite creer que alguien va a bajar los impuestos y elevar a la vez las prestaciones sociales, o que se puede acabar con el déficit de la Seguridad Social y subir las pensiones al mismo tiempo. Tomarse en serio la desaceleración económica supone un riesgo electoral: resulta más cómodo mostrarse ufanos por la robustez del sistema. En Ucrania, un cómico popular que encarna la nueva política del antimensaje, ha ganado las elecciones. Se mueve por consignas, entre lo patriótico y reivindicativo. Lo que tenemos aquí no es muy diferente.