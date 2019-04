La hostelería hace las botas

Aunque ya se sabe que la procesión va por barrios, que nunca llueve a gusto de todos, que tras la tempestad viene la calma y otros tópicos al uso, me cuentan que, en general, la hostelería morracense no tiene quejas de la Semana Santa y que el tiempo ayudó a hacer caja. Incluso algunos ya piensan en prolongar contratos temporales para garantizar el servicio cuando llegue el verano. Las ofertas de empleo en algunos locales ya no son extraordinarios.

Vienen días de refresco

Si las predicciones meteorológicas aciertan, las nubes taparán el sol -y la luna- desde hoy y se sucederán días de refresco, aunque el próximo fin de semana volverá a ser luminoso. Veremos.