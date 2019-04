¿Y los indecisos para cuándo?

Cuando queda una semana para la cita con las urnas los indecisos son tendencia. Y su voto será determinante para la gobernabilidad, o no, de España. Tampoco es nada nuevo que don Dudoso y doña Indecisa tengan la llave de lo que vaya a pasar el día después del 28-A. Ya ocurrió algo similar en las elecciones generales de diciembre del 2015 y la historia es conocida: repetición de elecciones al canto y un resultado que a medio plazo generó la mayor inestabilidad política que ha vivido este país en décadas. El panorama que anuncian las encuestas no resulta esta vez mucho más halagüeño. El CIS hablaba de un porcentaje de indecisos en torno al 40 por ciento y la que ofrece hoy FARO DE VIGO sitúa al votante dudoso por encima del 28 por ciento. Tal cual están de apretadas las horquillas, nada está hecho y todo está listo para que los indecisos decidan por contradictorio que pueda sonar. ¿Para cuándo se decantarán los dudosos, si es que todavía lo son y no han pasado a engrosar eso que los expertos en "cocinar" encuestas llaman voto oculto? De momento, tienen siete días más para debatirse entre la duda de votar al tuerto en el país de los ciegos o decantarse por la abstención. Aunque lo más chocante sería que, al final, la gobernabilidad de España dependiera de los diputados independentistas, que haberlos los habrá.